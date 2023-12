Nacional y Medellín reciben mala noticia: Alcaldía de Envigado les cierra las puertas

El clásico paisa entre Atlético Nacional vs. Independiente Medellín, por la fecha 5 de los cuadrangulares semifinales de la Liga, terminó con caos y disturbios en el estadio Polideportivo Sur de Envigado tras los incidentes entre hinchas y la Policía.



A falta de 12 minutos para finalizar el encuentro y en medio de la aplastante victoria de Medellín (0-5) contra Nacional, fanáticos del elenco verdolaga empezaron a causar disturbios en las tribunas y a tirar objetos al terreno de juego.

😱Un hincha de Medellín lanza pólvora delante de hinchas de Nacional en son de provocación y recibe ataques a su vehículo. pic.twitter.com/yNEudkoBxq — Toque Sports (@ToqueSports) December 4, 2023

La violencia se tomó las gradas y el árbitro central decidió suspender un partido que fue protagonista de actos reprochables contra los jugadores de los dos equipos que salieron del césped bajo una fuerte protección de la Policía. Además, periodistas de varios medios de comunicación fueron amenazados y atacados en medio de su trabajo.



Fue el caso de un equipo periodístico de Teleantioquia Noticias, que realizaba el cubrimiento del clásico y fue agredido por un hombre que, al parecer, estaba bajo los efectos de alucinógenos.



Shelya García, periodista de Win Sports también fue atacada por un fanático desde una de las tribunas. Según su testimonio, esta persona le empezó a lanzar objetos y la amenazó de muerte.

Debido a los lamentables actos de violencia en el Parque Estadio, la Alcaldía de Envigado decidió dejar de prestar el recinto deportivo a Atlético Nacional e Independiente Medellín.



El alcalde Braulio Espinosa confirmó la decisión en las últimas horas y señaló que esta decisión será por lo que resta del 2023. Todavía no hay claridad si también regirá en 2024, teniendo en cuenta que el 1 de enero se va a dar un cambio de administración en la ciudad.

Por otro lado, la Dimayor estaría estudiando fuertes sanciones contra Atlético Nacional -hacía las veces de local en el Polideportivo- por los disturbios y la falta de seguridad para los jugadores, hinchas y periodistas.



Según el Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol, en su artículo 84, explica que se sancionará con dos y cuatro jornadas a los estadios que sean invadidos por los hinchas y que no permitan seguir con el desarrollo de los partidos. Aunque Nacional no jugó en el Atanasio Girardot, la suspensión sería en el recinto de Medellín.

“Cuando el público invada la cancha se sancionará al club local con suspensión de la plaza de una (1) a tres (3) fechas. Si como consecuencia de la invasión se retardara o impidiera el normal desarrollo del partido, la suspensión será de dos (2) a cuatro (4) fechas”.

¿Por qué se jugó el Nacional vs. Medellín en Envigado?

El clásico paisa no se llevó a cabo el fin de semana en el Atanasio Girardot por el Mañana Será Bonito Fest de Karol G en el recinto deportivo. No fue el único juego que se disputó fuera de Medellín, el DIM v.s Millonarios se llevó a cabo en el estadio Metropolitano de Itagüí.

