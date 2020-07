Alcaldía pide reanudar proceso contra el Cúcuta Deportivo

La Alcaldía de Cúcuta emitió una carta a la Superintendencia de Sociedades pidiendo que se reanude el proceso de liquidación del Cúcuta Deportivo por incumplimiento.



La petición se hace, según la Alcaldía, porque a la fecha el club no ha cumplido con los pagos pactados y de los cuáles la Diamyor es garante. .

La carta fue firmada por el Alcalde Jairo Tomas Yañez, dirigida al Superintendente Juan Pablo Liévano.



"La Dimayor no dio efectivo cumplimiento al pago acordado, en el que se comprometió y asumió su posición de garante ante la Superintendencia", dice parte del documento.



La Alcaldía informa que a la fecha "no se ha llevado a cabo consignación alguna". Por eso, solicita de manera virtual la continuidad del trámite.



"Yáñez sostiene que se hace necesario que se tomen las medidas a las que haya lugar, con el fin de que no se vean lesionados los derechos del acreedor"



(Lea además: 80 millones por Duván Zapata... ¿cómo se fija el valor de un jugador?)

🚨 ¡ATENCIÓN! La Alcaldía de Cúcuta solicita a @SSociedades reanudar la liquidación del Cúcuta Deportivo F.C por el incumplimiento de pagos. pic.twitter.com/yU8c5OwnmJ — Comunidad Rojinegra (@ComuRojinegra) July 22, 2020

DEPORTES