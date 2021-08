Alcaldía y clubes ya saben la fecha del regreso del público a los estadios

Después de que los clubes de Bogotá elevaran a la alcaldesa de Bogotá una carta pidiendo se acelerara el proceso para abrir las tribunas de los estadios de la ciudad y que las autoridades locales establecieran las condiciones para que esto se llevara a cabo, se conoció una fecha: a más tardar el 5 de septiembre.



"Tenemos que lograr que ese trago amargo que vivimos hace unas semanas sea lección para todos y mejorar las condiciones de ingreso, el trabajo con barras y de seguridad y coordinación entre todas las instancias que participamos en la realización de estos encuentros deportivos” aseguró, Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno.

La mandataria de Bogotá estuvo en el encuentro Santa fe vs. Atlético Nacional. Foto: Twitter: @ClaudiaLópez

En un comunicado, las autoridades locales aseguraron que el plazo máximo para alojar público de nuevo en los estadios será el 5 de septiembre, en el partido Millonarios vs Patriotas.



Mientras tanto, los partidos de Santa Fe el 26 de agosto contra el Bucaramanga (por Copa Colombia) y el 29, contra América de Cali, servirán de prueba para las herramientas de verificación de identidad con las que cuentan el distrito y los clubes.



"El lunes 30 de agosto, a las 8:00 a.m. la Secretaría de Gobierno, los presidentes de Millonarios y Santafé, y voceros de las barras se reunirán para establecer los protocolos de ingreso y salida, comportamiento dentro y fuera del estadio y sanciones en caso de que se presenten alteraciones a la seguridad y la convivencia durante los partidos", se lee en el comunicado.



Mientras tanto, las diferentes autoridades distritales siguen definiendo y reforzando "los protocolos de ingreso y definición del personal logístico y de seguridad calificado para partidos tipo A, así como los criterios de apoyo logístico y de seguridad necesarios por cada 100 hinchas que ingresen a las tribunas".



DEPORTES

