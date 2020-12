Alcaldía responde a petición de Santa Fe de tener hinchas en la final

La Alcaldía de Bogotá se pronunció este martes respecto a la solicitud de Santa Fe para poder contar con hinchas en la final del fútbol colombiano frente al América, el domingo 27 de diciembre.

El secretario distrital de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, aclaró que no habrá permisos especiales para que haya ingreso de aficionados al estadio. Dijo, además, que lo que se estudia es un protocolo para evitar aglomeraciones en los alrededores del estadio El Campín el día del partido.



"Hay voluntad de las barras de evitar lo ocurrido el sábado (en el partido Santa Fe vs. La Equidad) con uso de pólvora y aglomeraciones. Estamos evaluando la posibilidad de tener un dispositivo semejante al que hay cuando hay partido con público, es decir con cerramiento alrededor del estadio, y protocolos de ingreso y salida de los equipos, y la coordinación con líderes de las barras en las localidades donde se generan e aglomeraciones", dijo el secretario.



La idea de la Alcaldía es que los grupos de barras que se reúnen en los barrios, cumplan con las medidas de bioseguridad.

Así que la petición de Santa Fe, hecha a través de la Dimayor, no será aceptada por las autoridades distritales, que este martes se refirieron a la medidas de bioseguridad para la temporada navideña.



"Este no es el momento ni de tener estadio con tribunas llenas como lo han solicitado; no va a haber cambio frente a la restricción de público en El Campin, y no es momento de festejos que pongan en riesgo a la comunidad, ni pólvora".

En la tarde del martes había reunión del comité distrital de seguridad y convivencia en el fútbol, para definir el protocolo a seguir en los barrios, el día del partido.



