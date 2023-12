Alcalde de Cali siembra dudas en la Liga: 'Las apuestas aumentaron su influencia'

Un polémico mensaje en la red social X dejó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, en el que siembra dudas sobre la legalidad en el fútbol colombiano.

Entre miércoles y jueves se disputó la jornada cuatro de los cuadrangulares semifinales de la Liga, y llamó la atención que equipos que fueron fuertes durante la fase todos contra todos, como América y Águilas, no logran despegar. El equipo escarlata selló su eliminación desde el pasado fin de semana.



Este jueves, el cuadro escarlata perdió de local en el Pascual Guerrero contra Atlético Nacional, 0-1, y no tiene puntos en el grupo B, en el que Medellín derrotó a Millonarios 2-1.



Águilas, por su parte, fue el mejor equipo de la primera fase, en la que estuvo invicto, pero se vino abajo en el cuadrangular. El miércoles empató en casa contra Junior.



Con este panorama, el alcalde de Cali emitió su polémico mensaje, en el que cuestiona la legalidad del campeonato y habla de apuestas ilegales.



Ospina pide, incuso, una auditoría internacional para revisar el tema de la Liga.



"Algo me dice y pido una auditoría nacional e internacional al respecto, que las apuestas aumentaron su nivel de influencia en el fútbol colombiano, no de otra manera puedo explicar que dos equipos hiperfavoritos América y Águilas hayan tenido semejante fracaso, qué decepción", escribió el alcalde.

