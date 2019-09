‘En mi concepto hubo tentativa de homicidio’: alcalde de Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó este lunes todos los detalles del estudio que se hizo para dar con la persona que lanzó un puñal a los jugadores de Millonarios, en medio de la celebración del segundo gol en el partido en el que vencieron 1-2 al Medellín el pasado sábado.

En el concepto de Gutiérrez, este acto vandálico fue una tentativa de homicidio al lanzar un arma blanca contra dos futbolistas y para eso le entregará todo el material a la Fiscalía, para que ellos encuentren al responsable de este acto y determinen cuáles fueron los delitos que cometió y así judicializar.

Arma lanzada desde la tribuna. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

“Llevaremos estos elementos a la Fiscalía pasa que determine cuáles serán los procedimientos. Además, para que se comience la individualización y penalización de este sujeto. Nuestra responsabilidad era encontrar, con las herramientas tecnológicas, a esta persona. Él no tiró a una cancha cualquier cosa, sino que tiró un arma blanca a dos personas y en mi concepto hubo tentativa de homicidio. Si yo mismo puedo denunciar, yo mismo pongo la denuncia, si lo van hacer los jugadores de Millonarios, que lo hagan. Esa persona no tiene que estar en un estadio con un arma blanca”, aseguró el alcalde.

Llevaremos estos elementos a la Fiscalía pasa que determine cuáles serán los procedimientos.

Gutiérrez mostró el paso a paso de cómo fue identificado el sujeto. Aunque no tiene claridad de si era mayor o menor de edad, si confirmó quién era la persona que, según la tecnología, ingresó al estadio a las 5:04 p. m., cuando ya había comenzado el encuentro. Una vez vio de dónde se lanzó el objeto, se revisaron las cámaras dentro de la tribuna norte baja y luego confirmaron su ingreso al Atanasio Girardot.

“Cuando se tiene esa identificación de las diferentes cámaras, teniendo las características del sujeto, revisamos la entrada, ahí Identificamos a la persona que había lanzado ese objeto, entró después de comenzado el partido”, aseguró.

Por otro lado, Federico Gutiérrez aseguró que desde la Alcaldía de Medellín se le expulsará del estadio, como mínimo, por tres años.

Arma blanca es lanzada desde la tribuna. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

“Es importante decir que esa persona, en lo que compite a la Alcaldía, se le pedirá una expulsión como mínimo de tres años. Además, hablé con el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, que debe no solo quedar expulsado del Atanasio Girardot, sino de cualquier estadio”, comentó.

Es importante decir que esa persona, en lo que compite a la Alcaldía, se le pedirá una expulsión como mínimo de tres años.

Por otro lado, Gutiérrez dejó en el aíre que la sanción que se debe tomar debe ser solo para la persona que lanzó el objeto y no para una tribuna del estadio para que paguen “justos por pecadores.



“¿Por qué sancionar a toda una tribuna por una sola persona? A ellos (los vándalos) hay que sacarlos de los estadios. Esto no es que si para un equipo o para otro. Estas sanciones deben ser para todos. Hay que individualizar. Si es una acción individual, como hay evidencias, hay que dar un castigo individual. Estamos hablando de un estadio en las que pueden ir más de 40 mil personas y una sola no puede dañar el trabajo de todos. Hay que tener cero tolerancia con ese tipo de comportamientos”, dijo.

Estas sanciones deben ser para todos. Hay que individualizar. Si es una acción individual, como hay evidencias, hay que dar un castigo individual.

Finalmente, Federico Gutiérrez afirmó que hay que seguir avanzando en erradicar todas estas conductas violentas dentro de los estadios, buscando los diferentes mecanismos y apoyados en la tecnología para no ver más violencia en los estadios.

Arma lanzada al campo de juego. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

“La mejoría dentro del estadio es significativa, con respecto a la que teníamos hace cinco años. Antes pasaban las cosas, se sancionaban los estadios y no se encontraban a los culpables. Cerraban una tribuna y estas personas entraban a otras. Esto sirve si se individualiza. Acá se ha combinado la estrategia de mano dura, tecnología y un proceso de cultura ciudadana. El mensaje es claro, esto no es jugando. Cada vez tenemos más el control. No es que lancé un arma blanca y luego pido disculpas. Alrededor del fútbol no se puede seguir amparando la violencia.

No es que lancé un arma blanca y luego pido disculpas.

