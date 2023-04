Los actos de violencia generados el pasado domingo en el estadio Atanasio Girardot, protagonizados por hinchas del Atlético Nacional pertenecientes a la barra Los del Sur ha generado todo un dolor de cabeza para el equipo, que ahora está sin estadio y deberá jugar este jueves en Barranquilla.



Atlético Nacional enfrentará a Envigado el domingo, en la fecha 15 de la Liga. El juego está en duda por cuenta del temor en Envigado de que se presenten nuevos disturbios como los del domingo.

Sí habría partido

Reunión alcaldía de Medellín, barras y Atlético Nacional Foto: Alcaldía de Medellín

Sin embargo, el alcalde de Envigado, Braulio Espinosa, anunció en su cuenta de Twitter que se estudia la posibilidad de permitir el partido y con hinchas.



Sin embargo, hace una curiosa salvedad y es que no se permita el ingreso de"barras disidentes de Los del Sur".



Se trataría de evitar que grupos en conflicto con la misma barra puedan ingresar al escenario deportivo, aunque esto no está confirmado. El alcalde no ha precisado qué quiso decir con su mensaje.



Agrega que en la tarde de este miércoles se anunciará la decisión, luego de dialogar con los diferentes actores para acordar las medidas de seguridad.

En este momento estamos analizando la posibilidad de permitir el partido @EnvigadoFC y @nacionaloficial pero sin permitir el ingreso de barras disidentes de @LDSoficial.



El partido de este domingo puede servir como una gran demostración de fútbol en paz. — Braulio Espinosa Márquez (@braulioEMarquez) April 19, 2023

