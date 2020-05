El plan de Cali para postularse como sede única de la Liga 

En medio de la incertidumbre por la vuelta del fútbol colombiano, y ante la propuesta nacida desde la Dimayor de contemplar la opción de jugar en una única sede, si el Gobierno Nacional lo permite, el Alcalde Cali, Jorge Iván Ospina, se lanzó a postular a su ciudad para acoger el campeonato.

Ospina aseguró que la ciudad y sus alrededores cuentan con la capacidad para recibir a los equipos del campeonato colombiano, garantizando su seguridad.



"Un muy buen contenido para todos es el fútbol, que pudiese llegar a puerta cerrada. Considero que Cali puede entregar contrapartida para hacer ese campeonato, podemos garantizar hotelería, podemos habilitar sitios de entrenamiento, estadios de Palmira, Cali y municipalidades cercanas, y garantizar bioseguridad para todos los atletas. Hay que construir una nueva normalidad y se puede desarrollar a través del fútbol", dijo en entrevista con 'Blu Radio'.



El Alcalde incluso dio detalles de inversión y logística para esta posibilidad.

“Pensamos que esto puede ser de 2.500 millones de pesos, y que podrían ser muestra de concurrencia en relación a otras que son fundamentales, pero lo que habilita esta industria del fútbol vale la pena: TV, comunicadores, marcas, comercio, pero más allá de lo económico, repito, la importancia es de poder llenar de contenidos la agenda del ciudadano aislado", aseguró.



Operativamente , dijo que la Alcaldía pondría el estadio, "el mantenimiento y soporte logístico, la disposición para los que cubren el evento con normas, para que la TV pueda hacer su producción de alta calidad. Definiría un hotel para el equipo, una cancha para entrenar y unos protocolos de bioseguridad que involucran las pruebas para el atleta. Adicionalmente el uso de controles para que en el partido se les haya tomado la temperatura y no corran riesgos en el desarrollo de un evento de contacto como lo es el fútbol".



Ospina dio que el torneo sería sin tapabocas, pero garantizando las pruebas rápidas a los deportistas antes de cada partido



"Al menor asomo de riesgo, no podría participar y tendría contención sanitaria. Hoy usted puede conocer si la persona tuvo o tiene el virus”, dijo.



Finalmente, ante las cifras de contagiados por covid-19 en Cali, dijo: “Cali tiene 800 contagiados en una ciudad de 2 millones 400 mil habitantes y 50 muertos. En el marco, no cabe duda que tenemos las posibilidades de bioprotección de la magnitud del evento, si no, no lo propondríamos. Lo digo como salubrista y como alcalde. Se puede hacer y de manera inmediata. Lo que no podemos es quedarnos sin imaginación ante la hecatombe económica que se avecina".





