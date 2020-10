‘Este Millonarios se acerca a lo que yo quiero’: Alberto Gamero

Millonarios volvió a ganar luego de ocho jornadas. Pasaron 242 días para que los azules volvieran a sumar tres puntos en la tabla: lo hicieron en Envigado. Alberto Gamero, el DT azul, dio su balance.

¿Es un nuevo inicio? “Ojalá que sea un comienzo. Yo vengo diciendo que este equipo ha hecho cosas buenas. Ganamos un partido muy bravo, contra un gran equipo. Envigado le había empatado al América, le había ganado a Junior. Hoy concretamos dos de las que tuvimos y eso nos dios la posibilidad de levarnos los tres puntos. Ojalá este equipo siga en la tónica de llegar y anotar. Hoy hubo muchos errores y hay que tratar de corregir”.



En qué mejoró. “Este Millonarios se está acercando a lo que yo quiero, que salga a jugar, que salga a buscar los partidos, lo hicimos en Cali, en Medellín, en Ibagué, hay cosas que le estamos plasmando al equipo, Tuvimos las opciones, encontramos jugadores hoy por banda, lo de Salazar y Rodríguez y la ayuda de Perlaza y Román fue muy importante, esta es una cancha muy amplia que se prestaba para esto y el trabajo de ellos me dejó satisfecho. Envigado nos llegó una o dos veces”.



¿Hay renovación? “Este Millonarios en lo que vamos trabajando me parece que vamos bien. Hoy no tenemos el puntaje que deberíamos haber tenido, se nos han escapado muchos puntos, pero este es un Millonarios muy renovado, joven, un promedio de 25 años es muy joven, se compaginan jóvenes como Vega, Rodríguez, que se están dando a conocer un poco más, ellos ya venían jugando, se les da más continuidad y confianza. Se está plasmando lo que queremos para ir creciendo y para que en un futuro sea un equipo grande para Millonarios”.



¿Aún aspira a clasificar? “Creo que hoy tenemos un respiro, pero hasta pasado mañana, porque el sábado jugamos otra vez. El equipo tuvo muchas más opciones para aumentar el marcador, peor me deja tranquilo que fue sólido en la parte de atrás, el gol llega de media distancia, no estábamos mal parados. Cuando llegamos se pueden hacer cosas mejores y es el comienzo para buscar victorias que es lo que necesitamos”.



¿Se quitó un peso de encima? “No, no me he quitado un peso de encima y créame que tampoco me lo he puesto. Tengo una responsabilidad con Millonarios, con la hinchada, con los directivos, pero no un peso. Hay cosas muy buenas, hay cosas por corregir. Émerson Rodríguez es de la cantera y vamos a llevarlo poco a poco, va a ser una promesa para el fútbol colombiano. Hay jugadores con muchos más partidos y mucho más trabajo, tratar de que ellos crezcan y que Millonarios crezca, darle satisfacción a la hinchada, y revertir esto lo más pronto posible”.



