Este es el nuevo Millonarios que Gamero tiene en su cabeza

Varios jugadores terminan su contrato el 31 de diciembre, y algunos quedan libres. Sin embargo, la continuidad dependerá del análisis que haga el nuevo entrenador en los próximos días junto con el comité deportivo, para determinar las salidas del equipo.

De entrada, 9 jugadores están en capilla. No obstante, Gamero observará a varios de ellos la próxima semana, y sobre su concepto se tomaran las decisiones definitivas.



De los titulares de la temporada 2019 hay dos nombres muy llamativos: el primero es el del volante de marca Felipe Jaramillo, de 23 años, a quien se le termina su contrato el último día de este mes y al que la directiva tiene la intención de no renovarle. Jaramillo es de Leones.



También se evaluará la continuidad del delantero Juan David Pérez, a quien también se le acaba el contrato el 31 de diciembre.



Pérez es uno de los jugadores con salario más grueso de la nómina, factor que en este momento de cambios le juega en contra. Cabe recordar que Pérez, de 28 años, está en préstamo del Celaya de México, que antes lo había cedido al Pachuca, también mexicano.



Para completar, Pérez retrinó en sus redes sociales una información que afirma que el Deportivo Independiente Medellín estaría interesado en contratarlo.



Entre los jugadores conocidos también está en veremos la continuidad del centrodelantero Fabián González Lasso, al que, igualmente, le quedan pocos días de contrato de trabajo.



Otros que están en las mismas condiciones de proximidad de terminación de su contrato y no seguirían en el equipo, a menos que el nuevo DT los pida para su proyecto, son el atacante Elíser Quiñones y el portero Ramiro Sánchez. No quiere decir que estos futbolistas vayan a salir del club, ya que vendrá la etapa de análisis para determinar su futuro.

Alberto Gamero quedó retratado en un mural en el barrio Bastidas, en Santa Marta, donde nació. Aquí, junto a su pintura, hecha por la Gobernación del Magdalena como un homenaje. Foto: FOTO: GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA



Los centrales

Dos de los centrales del equipo estarán bajo especial atención de Gamero desde el próximo lunes, cuando empieza a trabajar en el campo de prácticas el nuevo estratega en propiedad y empezará a sacar conclusiones.



Uno de los zagueros es Luis Payares (libre), que ya estuvo con Gamero en el Tolima. Se especulaba que pasaría al Once Caldas, pero Gamero lo observará. El otro es Álex Rambal (que pertenece al Valledupar F. C.).



Un caso especial es el de Jair Palacios, que sí es propiedad de Millos y al que le queda un año de contrato. Posiblemente sea transferido, ya que el club maneja dos opciones de equipos para que continúe su carrera deportiva.



Desde ayer hasta el domingo, Gamero se dedicará a atender cuestiones personales en Bogotá, a reunirse con los dirigentes y estudiar algunas posibilidades para conformar su cuerpo técnico.

Quería esta oportunidad

de llegar a un equipo como Millonarios. Jugué en Millonarios, quedé campeón con Millonarios y soy hincha de Millonarios FACEBOOK

TWITTER



Ese mismo lunes, o a más tardar el martes 10, será presentado a la prensa.



Gamero, que firmó contrato por dos años, trabajará durante dos semanas de diciembre. Se programó que el 21 de diciembre los jugadores salgan a vacaciones, y el entrenador tomará para entonces las últimas decisiones, de la mano de la dirigencia, para conformar su equipo.



El 2 de enero de 2020 volvería Millonarios para la pretemporada. La primera aparición ante la afición será en el torneo amistoso de ESPN en Bogotá. El Millonarios de Gamero se medirá en juegos de preparación con Santa Fe, América y Cali, del 12 al 19 de enero.



Deportes