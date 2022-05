Alberto Gamero va por todo: ‘Ser campeón con Millonarios es mi sueño más grande’

Ser campeón con Millonarios es una obsesión instalada en la cabeza de Alberto Gamero. Lo acompaña desde que se levanta, mientras entrena, mientras ve fútbol, lee de fútbol y habla de fútbol. Cuando regresa a la cama y se duerme la idea no descansa, es como un deseo atrapado en su melena, para que no se le fugue.

(Le puede interesar: Millonarios desata locura: masiva ventas de abonos para cuadrangulares)



Todo va bien por ahora. Su Millonarios clasificó de primero, se ve sólido, juega bien, seduce, pero Gamero no se distrae con los elogios, sabe mejor que nadie que el cuadrangular es como un campeonato nuevo, empezando el domingo contra Bucaramanga (5:30 p. m. TV de Win +), y no quiere que nada perturbe su sueño de ir a la final y ser campeón.

Mano a mano con Gamero

¿Millonarios está listo para buscar la final?

Estamos optimistas. Sabemos que el camino es duro, hay siete equipos con el mismo objetivo nuestro de ser campeones. Ya cumplimos un objetivo y bien, que era clasificar de esa forma, y ahora, con este camino duro, trabajamos bien para soportar lo que queremos.

¿El título sería la cereza del postre para usted?

Se puede decir eso. Hemos hecho un proyecto con la institución y hemos tenido momentos buenos, importantes, bonitos, y queremos, no solo la afición, sino todos, el título, y lo estamos trabajando; el título no se consigue por decir ‘voy a ser campeón’, sino trabajando, y lo hacemos lo mejor posible para lograrlo.

¿Qué aprendió Gamero del título que se le escapó hace un año?

Teníamos la nómina con muchos inconvenientes, jugadores con covid, expulsados, lesionados, no llegamos con el equipo completo; ahora veo el equipo con más recambio, jugadores con más partidos, con más experiencia, eso nos puede ayudar en este camino.

¿Millonarios está en plenitud ahora?

Estamos muy optimistas de este reto que se nos viene. El equipo está haciendo cosas importantes, estamos trabajando bien, tenemos los pies sobre la tierra, que es lo mejor de todo. Sabemos que no hemos conseguido nuestro objetivo final que es el título. Este equipo lo veo motivado, con capacidad y con más partidos y experiencia. Sabemos que estamos en un grupo duro porque no es secreto que Nacional, Junior y hasta Bucaramanga terminaron muy bien, pero tenemos esa sensación, ese anhelo de llegar nuevamente a una final.



(Le puede interesar: Dayro Moreno vive su fiesta de goles con el Atlético Bucaramanga)

¿Cuando vio el sorteo, y vio los rivales, qué pensó?

ALberto Gamero, DT de Millonarios. Foto: AFP

Nunca me ilusioné, porque creo que todos los equipos que entraron son fuertes: Envigado con buena campaña, La Equidad viene jugando muy bien, Medellín que avanza más en la Liga que la Copa que tiene, y Tolima es muy fuerte, entonces me cree la idea de que iba a encontrar un grupo fuerte, aquí lo único fue no estar con Tolima, de resto, y no lo entendí, somos primeros y empezamos de local y terminamos de visitantes, entonces ser primero no garantiza nada. Ahora sí hay que ser primeros.

Aquí lo único fue no estar con Tolima, de resto, y no lo entendí, somos primeros y empezamos de local y terminamos de visitantes, entonces ser primero no garantiza nada. Ahora sí hay que ser primeros. Alberto Gamero

¿Cuál será la indicación antes de arrancar esta recta final?

Que no hemos conseguido nada, que tenemos un objetivo por delante, que hemos hecho cosas buenas pero que ahora vienen los postres, después de un buen plato como el que tuvimos, debemos tener un buen postre, ellos lo saben, pero veo un grupo humilde, metido en lo que es, unido. No solo el grupo, la junta directiva que tiene constante comunicación con nosotros. Estamos unidos todos. Eso nos motiva. Ya queda es desde el domingo (hoy) sacar los 3 puntos para visualizar la final.

Se nota buen ambiente en el equipo, y en usted un buen semblante, ¿eso habla de que hay cierta mística en Millonarios?

Las familias más bonitas son las que están unidas, y este Millonarios es eso, una familia unida, todos nos respaldamos, nos queremos, estamos unidos desde el primer jugador hasta el utilero.

¿Los jóvenes que usted ha llevado de la mano están maduros para el reto?

Sí, los veo más maduros. Si se dan cuenta, hoy (Daniel) Ruiz, que es de los titulares más jóvenes, ya tiene tres cuadrangulares encima, y una final. Veo jóvenes adquiriendo experiencia, y los que no la tiene, la van asimilando. Y tienen respaldo de los de la experiencia, eso es primordial. Hay unión, colaboración y confianza.

Alberto Gamero, técnico de Millonarios. Foto: Luis Ramírez. Dimayor/VizzorImage

¿A Ruiz cómo lo ve para asumir este reto?

Tranquilo, sereno, buscando la mejor forma para el cuadrangular. Lo veo con los pies sobre la tierra, no lo veo distraído, no piensa en otra cosa, está pensando en pelear el título y ser campeón; tiene que aprender mucho todavía, a lo mejor no es el Ruiz que todos queremos, pero va muy bien, es trabajador, juicioso, atiende, y eso lo ayuda a crecer.



(Lea además: Luis Díaz y su lado más humano: gran gesto para alegrar la vida de un niño)

¿Cuál es el secreto del método Gamero?

Primero fue la confianza de los directivos, lo que hablé con ellos, fuimos claros: hacer un proyecto a largo plazo, hoy vamos a cumplir 3 años y lo que hablamos se está haciendo, y cuando uno tiene confianza, uno se siente tranquilo. Hemos tenido un proyecto que era consolidar un equipo, lo hicimos, que Millonarios tuviera muchos jugadores de su propiedad, que fuera un equipo joven, todo lo estamos haciendo, pero que supieran que esto va pegado a un resultado, a pelear los primeros lugares, lo estamos haciendo bien.

¿Cómo es un entrenamiento suyo?

Me gusta que el jugador aprenda algo en los entrenos, que se lleve algo, que sepa para qué lo hace, qué intención tiene lo que hace, que si se equivoca sepa qué hay que corregir; en el día a día lo que más hacemos es corregir y fortalecer. Nosotros citamos al grupo 8:30 para 9 a. m. Y el 90 por ciento llega 7:30, y comenzamos a hacer trabajos complementarios, individuales, y eso es todos los días. Ellos saben que van a aprender.

¿Hoy Millonarios juega a lo que usted desea?

Sí, tengo que ser realista, y estamos mejorando, este no es el tope, hay errores, por eso en el día a día corregimos mucho, pero también hay virtudes y a medida que vamos jugando el equipo se acopla más y nosotros vamos implementando cosas diferentes.

¿El tope lo van a encontrar ahora?

Eso esperamos, sí lo encontramos vamos a tener muchas posibilidades de pelear el título, esperamos un tope alto, una consolidación y una mejoría de los errores que cometemos.

¿No tener un goleador puede jugar en contra para Millonarios en estas instancias?

No tenemos un goleador, pero tenemos jugadores que hacen gol, y eso también es importante. En el grupo el que más lleva es Junior, 28; Nacional, 26; Bucaramanga, 25, y nosotros con 23 no estamos tan lejos, y la estadística dice que somos el primero con más remates, hay que mejorar la puntería. Tenemos goleadores, pero no están en la racha.

Usted dice que nunca improvisa… que lo planifica todo, ¿es tan así?

Cuando hacemos algo es porque lo hemos preparado, entrenado. Siempre me he caracterizado por eso, no improviso, no me gusta, me gusta preparar lo que se puede presentar, hay partidos que salen diferente y hay que tener un plan B.

¿Gamero es el DT del momento en Colombia?

No, no no, para nada. Me considero un técnico aprendiendo, que le gusta trabajar y que quiero evolucionar, mejorar todos los días, y sé que acá hay muy buenos técnicos, de los 8 clasificados 6 son colombianos, quiere decir que hay buenos técnicos. Nos tenemos que valorar más.

¿Cómo se siente cuando otros técnicos, como Juan Carlos Osorio, o figuras como el Pibe Valderrama elogian su trabajo?

Alberto Gamero, técnico de Millonarios. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Ahí es donde uno se siente más tranquilo, pero con más responsabilidad, cuando hablan esos personajes que saben de fútbol, uno dice, acá tenemos a profes como Osorio, que se preparó en Inglaterra, acá llegó a dejar cosas, innovación que hay que mirar, cuando ellos hablan de uno para mí es satisfacción, pero es una responsabilidad que se le viene a uno.

Hoy se habla de Gamero como opción para la Selección...

Solo agradezco a la gente que confía en mí, que da mi nombre, he escuchado el audio del Pibe, de (Juan Carlos) Osorio, eso es grande para mí. Que personajes de esos se arriesguen a darle a uno confianza para una selección mayor es bonito, pero estoy con los pies en la tierra. El tiempo de Dios perfecto, yo solo trabajo.

¿Y ese tiempo indica que es hora del título con Millonarios?

Si Él permite que esta es la hora, lo vamos a lograr.

¿Cuáles son los sueños de Gamero?

El de hoy es ser campeón con Millonarios, es el sueño más grande que tengo. El segundo, no es un secreto que todo DT quiera dirigir a su selección, es otro sueño, algún día. Y el otro es ir a dirigir al exterior. Eso me motiva, me obliga a trabajar más, a estudiar más, a prepararme mejor. Pero a corto plazo, quiero salir campeón con Millonarios.

El de hoy es ser campeón con Millonarios, es el sueño más grande que tengo. El segundo, no es un secreto que todo DT quiera dirigir a su selección, es otro sueño, algún día Alberto Gamero

¿Del exterior qué lo seduce?

Me gusta el fútbol español. Estuve un tiempo por allá. Vi la metodología de trabajo, vi partidos, es delas ligas que me encantan.

¿A qué DT admira en el mundo?

Lo que está haciendo klopp es impresionante, el mismo Guardiola, Ancelotti. Hay técnicos que uno los mira, los analiza y uno dice, ojalá mi equipo juegue así.

¿Cómo le va con la crítica?

Yo casi no estoy pendiente de la prensa, desde hace 5 o 6 años, incluso los partidos los veo sin volumen. Lo que digo es que uno tiene que ser tranquilo, aceptar las críticas, las constructivas son muy buenas, las destructivas no me gustan. A veces uno va a la calle y le dicen, ‘profe, aguante’, y yo digo qué tan mal estarán hablando de mí, je. Pero no escucho. Yo estoy tranquilo. Mi ida es fútbol, yo respiro miro, leo, hago fútbol…

Para retomar como empezamos, ¿faltará la cerecita para que todo lo que usted ha hecho sea recordado…?

Dios quiera, tenemos un camino duro pero no imposible, estamos trabajando bien, con los pies en la tierra, concientizados, pero con argumentos, trabajo y vocación de que lo podemos lograr.







PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

Más noticias de deportes

-Selección Colombia: se cayó un nombre que sonaba para ser DT del equipo



-James Rodríguez, mientras está en Colombia, hizo una visita muy especial



-Carlo Ancelotti: la 'nueva regla' que propone para el fútbol mundial