Torres y Gamero buscan un nuevo título contra su pasado

Hernán Torres y Alberto Gamero llevaron a Deportes Tolima y Millonarios, respectivamente, a la gran final de la Liga 2021-I. Ahora, los dos salen a buscar un título contra un equipo que también los vio como triunfadores en otras épocas.

Torres, nacido en Ibagué hace 60 años, tiene una larga historia con el Deportes Tolima, con el que debutó como futbolista en 1980 y como técnico en 2007, y en el que además fue preparador de arqueros y asistente técnico.



Sin embargo, Torres no ha podido ganar un título con el equipo de su tierra, al que ha dirigido en dos épocas distintas: de 2007 a 2011 y desde 2020 hasta hoy. Ya había llegado a una final de Liga en 2010, que perdió con Once Caldas.



Sin embargo, Torres ya dio una vuelta olímpica en la primera división del fútbol colombiano. Lo hizo en 2012, dirigiendo a Millonarios, al que le ayudó a romper una racha negativa de 24 años.

Hernán Torres fue campeón con Millonarios en 2012. Foto: Archivo EL TIEMPO

Además de esas dos finales, Torres también llevó a la disputa del título a Independiente Medellín en el segundo semestre de 2014, cuando cayó en la final contra Santa Fe.



Gamero, de 57 años, busca convertirse en el tercer entrenador en coronarse campeón con tres equipos distintos en Colombia. Los otros dos fueron Gabriel Ochoa Uribe, que ganó con Millonarios, Santa Fe y América, y Luis Augusto García, que lo logró con Millonarios, América y Tolima.



Fue justamente en Ibagué donde el samario obtuvo sus mejores logros. En su primera época, entre 2014 y 2016, obtuvo una Copa Colombia (2014), y luego, entre 2017 y 2019, le dio al Tolima su segunda estrella, venciendo a Nacional en la final. Pero además, Gamero fue campeón en 2008-I con Boyacá Chicó.

Alberto Gamero (abajo) celebra el título de Copa con Tolima, en 2014. Foto: Héctor Fabio Zamora / Archivo EL TIEMPO

Como jugador, Gamero fue campeón con Millonarios en 1988. Llegó en 2020 con una idea de dar la vuelta olímpica con los azules desde el banquillo y está a 180 minutos de lograrlo.



