Alberto Gamero y la petición que les hizo a los seguidores de Millonarios

Millonarios se prepara para afrontar el inicio de la temporada 2024, en la que el primer gran reto será la Superliga contra Junior.

El técnico Alberto Gamero no tiene a disposición toda la plantilla y habló de lo que puede ser de la nueva temporada.

Palabras del DT

Durante la presentación del nuevo patrocinador del equipo, Terrawind, Gamero dio a conocer detalles de los jugadores que no podrán estar para los duelos de Superliga, por lo menos para el primer partido en Barranquilla.



En total, Gamero mencionó cuatro bajas, en las que se destaca Daniel Cataño, quien recayó en la lesión que lo sufrió la temporada pasada y no alcanzará a recuperarse para este juego.



De igual manera, informó que Samuel Asprilla tuvo una lesión de ligamento cruzado y es otra de las grandes bajas.

Mackalister Silva, Danovis Banguero y Alberto Gamero Foto: Jaiver Nieto y César Melgarejo. EL TIEMPO

Los otros que están en el departamento médico son Abadía y Juan Carlos Pereira.

de igual manera, aprovechó el momento para pedirle a la afición del club que los apoyen en todo momento.



"Yo le pido una cosa al hincha, crean en lo que tenemos, CREAN, ¿Porque no creen en lo que tenemos?", concluyó.

