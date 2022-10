La derrota en el clásico contra Santa Fe revivió algunos fantasmas en Millonarios. Apareció el recuerdo de la campaña de los 50 puntos con Jorge Luis Pinto, la final perdida contra Tolima en 2021-I y las dos eliminaciones cuando Millos era favorito, en los dos semestres anteriores.

Sin contar los partidos de este sábado (Pasto lo podía superar), Millonarios sigue siendo el líder de la Liga. Alberto Gamero, su técnico, busca soluciones para salir de este bache que se está alargando.



"Lo único que tengo por decir es el partido contra Santa Fe, es pedirle disculpas a la afición que fue al estadio, pero son disculpas de un técnico que quiere lo mejor para Millonarios. Estoy pidiendo una disculpa, no perdón. El que pide perdón es el que mata y nosotros no hemos matado", dijo Gamero, quien, en charla con EL TIEMPO, analizó el momento difícil de su equipo.



Ya con cabeza fría después del clásico, ¿qué está pasando?



Como líder visible, tengo que tomarlo con mucha tranquilidad, mirar los aspectos para corregir y que el equipo levante otra vez el nivel. Es un bachecito: hay momentos en que el equipo hace las cosas muy bien y otros que nos desconcentramos. Eso les pasa a todos los equipos. Nosotros veníamos en buen nivel y con buenas presentaciones, entonces se nota más.



Hasta el partido con Santa Fe, usted en las ruedas de prensa hablaba de que estaba tranquilo. Ese día ya no. ¿Qué le molestó?



No haber sostenido el resultado y un partido que teníamos prácticamente manejado. Son 64, 65 minutos antes de que ellos hicieran el gol, el equipo había tenido una presentación muy decorosa, muy buena. Nos lo voltean en 10 minutos. No solo es molestia para mí, también para los jugadores, para los directivos, para el hincha. Tenemos que saber soportar toda clase de molestias. Como cabeza visible, tengo que tratar de subirle la autoestima y el animo de los jugadores.

La derrota en el clásico pegó muy duro en el ánimo de los hinchas de Millonarios. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO



¿Cómo va a aprovechar estos días sin competir, sobre todo en lo mental?



Esto nos va a venir muy bien. Los partidos que estuvimos comprometidos fueron partidos seguidos, no alcanzamos a recuperarnos una semana, domingo, miércoles, domingo, nos pasaba lo mismo, no hubo esa larguita para dar ese compás de recuperación. Seguimos de líderes sin jugar, hay cosas muy buenas, pero hay que tratar de corregir, cuando se pierden tres partidos seguidos siempre hay errores.



El bajón coincide con la ausencia de Larry Vásquez. ¿Tiene algo que ver?



Yo pienso que es coincidencial. No me voy a quejar de los que no están, (Andrés) Llinás llegó con 12 horas de vuelo y jugó la final de Copa, (Juan Pablo) Vargas no estuvo en la final. En el clásico no tuvimos a los dos extremos. Larry es un jugador muy importante, pero hemos ganado es en un prospecto como Dewar Victoria, que ha hecho las cosas muy bien y que tiene un gran futuro. No todo es pérdida, a veces es ganancia, el partido de (Yuber) Quiñones contra Santa Fe fue muy bueno, es otro prospecto que nos va a dar cosas buenas. No voy a buscar solamente lo malo. Sé que estamos cometiendo errores, el hincha está dolido, pero debe saber que hicimos presentaciones buenas, que tenemos 28 puntos y faltan 15 para clasificar. Hay que tener calma.

¿Siente ese fantasma de que el equipo se pueda caer como en los semestres anteriores?



La final del año pasado, con Tolima, no la perdimos porque el equipo se cayó. Fuimos a Ibagué, sacamos un buen resultado, botamos un penalti. Acá íbamos sacando para el título y nos lo empatan en los últimos minutos. No es que el grupo se cayó, el grupo se desconcentró. El año pasado no tuvimos los recambios que hoy podemos tener. Estamos más sólidos, más fuertes, con jugadores del futbol base que hoy tienen más partidos y más experiencia. No solo el hincha quiere salir campeón: nosotros también queremos salir campeones.



Hay desconcentración y les está costando caro, no solo atrás, sino también adelante.



A veces por eso yo miro el total del partido, no solo el resultado. Contra Santa Fe pudimos aumentar el marcador, contra América fue lo mismo, antes de que América nos empatara. No son solo errores defensivos, sino ofensivos. Eso lo estamos tratando de mejorar. Tenemos un psicólogo, Edwin López, y al doctor Pablo Jacobsen. Hacemos charla para estas cosas, mantenemos haciendo esto para el mejoramiento, no solo de un partido, sino de la vida cotidiana.



El día que clasificaron a la final de Copa contra el Medellín, mostraron mucho carácter. ¿Les ha faltado en otros momentos?



Este equipo ha mostrado buenas cosas, son facetas muy buenas, hay partidos. El día de Junior en Barranquilla, si bien no atacamos, nos defendimos bien. Nosotros la faceta de defender la hicimos bien, Junior no nos arrolló. Nos faltó ataque. Lo que tenemos que hacer más seguido son esas cosas buenas que hemos hecho, como la remontada contra Medellín, cuando vamos ganando. La forma como defendimos en Barranquilla la tenemos que hacer cuando estamos ganando. Necesitamos unir esas facetas buenas y que duren más tiempo.



¿Cómo está ahora el ánimo del grupo, tras las tres derrotas en serie?



El ánimo del grupo lo veo bien. Cuando tú sabes que tienes algo y que has hecho algo bueno, tienes que estar tranquilo. La intranquiidad es que en este semestre no hubiéramos encontrado la línea, que no hubiéramos hecho algo bueno, que estuviéramos a 10 puntos de clasificar. También somos realistas con lo que hemos hecho y lo que nos falta para clasificar. Tenemos una final con un resultado accesible, que se puede remontar.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc