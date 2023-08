El empate sin goles entre Deportivo Cali y Millonarios, este jueves, dejó más golpes que futbol. Se sancionaron 22 faltas, 14 cometidas por los locales y 8 por los visitantes.

A pesar de tanta pierna fuerte, el árbitro Diego Escalante no supo manejar las acciones: le perdonó la expulsión a Kevin Salazar, jugador del Cali, por una entrada que sacó del partido a Luis Paredes. Apenas mostró cuatro amarillas y una roja, a Teófilo Gutiérrez, después de que el VAR le avisara de un pisotón a Jorge Arias.

Menos mal que se terminó. Noche muy difícil y mala para Diego Escalante que desde el minuto 2' ya había cometido su primer error con la no roja a Salazar. Juego fuerte, patadas y golpes por doquier. Ese fue el Cali 0-0 Millonarios. — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) August 25, 2023

Alberto Gamero, el técnico de Millonarios, estaba visiblemente molesto en la rueda de prensa posterior al partido. Y acabó desahogándose ante la pregunta de un periodista de Tuluá, que le dijo que los hinchas del Cali se habían ido descontentos porque los jugadores de Millos se tiraron mucho al piso.



“¿El hincha del Cali se fue disgustado, verdad? Yo me voy triste, me voy con dos jugadores lesionados. Vaya y mírele el tobillo a Paredes, inflamado, eso no fue solo. Vaya y mírele la cintura a (Juan Pablo) Vargas. No se puede decir que Millonarios vino a tirarse. Ese fútbol no nos gusta. Pero nos pegan”, dijo Gamero.



“A veces hay que ser valientes, per ahí tengo dos lesionados. En el partido contra Bucaramanga también. Le hicieron un caballito a Vega y ahí lo están operando. Hay que interpretar bien lo que se dice: aquí no me van a justificar la expulsión de Teo. La vieron. ¿No lo pisó? El hincha no va a salir rabioso conmigo o con Millonarios”, agregó.



Sobre los dos jugadores que salieron lesionados, Gamero declaró: “Lo de Paredes es un esguince de tobillo. Vargas tiene un golpe en la espalda, no lo dejaba moverse, vamos a ver cómo evolucionan los jugadores para el próximo partido”.

Alberto Gamero explicó por qué cambió toda la nómina



Gamero, que cambió prácticamente todo el equipo para el juego contra el Cali, habló de esas modificaciones.



“Rotar, la palabra rotar, no la uso. Hoy no roté, fue un equipo diferente. Cali no jugó el fin de semana, nosotros sí y nosotros jugamos Copa. Yo vi el grupo caído. De pronto pudimos venir a jugar aquí. Aquí es donde vienen las preocupaciones nuestras. No sé si Vargas y Paredes puedan estar el domingo. Nosotros estamos evitando lesiones, porque si bien es cierto, el grupo entre comillas podía venir pero es un esfuerzo más que se estaba haciendo. Es lo mismo de Nacional, ellos tienen dos partidos aplazados. Nosotros venimos jugando, jugando, jugando”, explicó.

Cali vs. Millonarios Foto: @MillosFCOficial



“Es hora de que los muchachos que estuvieron acá hoy entiendan que están en Millonarios, y entiendan que pueden jugar en cualquier momento como lo hicieron hoy. Fue un partido enredado, pero hubo jugadores de mucha personalidad, el caso de Arévalo, de Kliver, de Vanegas”, añadió el DT, destacando la entrega de este grupo alterno.



