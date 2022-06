Alberto Gamero, el técnico de Millonarios, lamentó lo sucedido en el partido que su equipo empató sin goles contra Junior en Barranquilla, en un encuentro en el que los visitantes abusaron de la pérdida deliberada de tiempo.

"Quiero que visualicen lo que pasa. Hace tres días Millonarios fue el desastre de la fecha, no jugamos bien porque teníamos jugadores enfermos. Hoy mis jugadores salieron a buscar el resultado. El perjudicado es el aficionado, no solo por el empate, porque aquí han venido equipos a jugar y nos ganaron. Solo en la expulsión se perdieron cinco minutos, y luego dan seis. En Barranquilla nosotros no quemamos tiempo: empatamos y dieron seis minutos".

Las cuentas aún favorecen a Millonarios

Gamero sabe que el equipo sigue dependiendo de sí mismo, aunque el margen de error se acabó. "No estamos felices, pero estamos tranquilos. Pase lo que pase, dependemos de nosotros todavía. Vamos a luchar hasta el final", aseguró.



Al técnico de Millonarios le preguntaron por Daniel Ruiz, a quien golpearon bastante, pero lo critican por tirarse al piso. “Yo no quiero eso en mi equipo. Creo que eso lo ha mejorado bastante. Tiene el tobillo inflamado porque le pegaron. Le he dicho a él que está en una posición y tiene un talento por el que le van a pegar. Tiene que aprender a soportar golpes. Indudablemente que así no se marca, pero él debe soportar”.

Millonarios prepara el juego contra Nacional



Sobre lo que debe mejorar para el partido contra Nacional, Gamero expresó: "Nos ha costado la definición, pero elaboramos bien. Hay equipos que sufren porque no elaboran otros, porque elaboran y no la meten. Hay que tener también más tranquilidad y mejorar la contra. Nos están jugando a la contra en Bogotá y hemos sufrido".



DEPORTES