Alberto Gamero fue directo en su rueda de prensa tras el empate entre Millonarios y Pereira. El DT del equipo embajador negó que su equipo tenga cansancio y reconoció que el partido de sus dirigidos no fue el mejor.

Gamero habla tras el empate de Millonarios y Pereira

Alberto Gamero Foto: Luis Eduardo Noriega. Efe

¿El equipo está cansado?: “Nosotros en este torneo no nos vamos a meter la cabeza que el equipo está cansado. Proponiendo intentamos y encontramos un rival que se paró muy bien defensivamente con 5-3-2 o 5-4-1 y no nos dejó maniobrar lo que intentamos hacer. Quisimos ser fuertes por las bandas y por dentro también y no fuimos claros. El equipo termina insistiendo en ganar el partido. Ojalá que no me vaya a equivocar en esto, pero no le veo cansancio al equipo, todo es normal. Siempre veo al equipo con el deseo de ir a buscar adelante. En la presión del primer tiempo el equipo corrió y puso intensidad y no ahorró energía. Fue un partido de pelotazos, de centros y a veces pasa y cuando no se puede ganar hay que empatar. Hay que conformarse con ese punto y seguir mejorando”.



¿El arranque que parece tener, con solo dos partidos jugados, es natural?: “Nosotros nuevamente queremos buscar el título. A medida de que vayan pasando fechas nos vamos a recuperar. Este equipo no va a bajar los brazos, hay jugadores que están esperando por la oportunidad. Nuestra mentalidad es de clasificar. Si bien es cierto que jugamos un partido muy bravo en Pasto y hoy sumamos un punto, no perdimos dos porque nos enfrentamos a un buen rival. Jugando con dos delanteros y nosotros con el equipo en mitad de cancha íbamos a correr riesgo, porque queríamos ganar el partido. Las transiciones o las contras de Angelo o Arley fueron porque Vargas y Moreno los marcaron mano a mano. Hoy no fuimos claros y un punto suma. Siempre hay que sumar, vamos sumando y nos vamos a emparejar en el transcurso del torneo”.



La defensa de su equipo: “Me encantó Moreno Paz. Hoy marcó a un par de jugadores muy complicados y lo hizo muy bien. Me deja tranquilo. La pareja de centrales, lástima lo de Vargas porque estaba haciendo un trabajo extraordinario. Teníamos el equipo en la mitad de cancha y ahí tienen que trabajar mucho los centrales. Hoy, creo que los dos no van a estar porque uno va para Selección y el otro se lesionó. Pero tenemos a Arias, a Vega y a Murillo y esos son los tres centrales que vamos a llevar a Chicago”.



¿Juan Pablo Vargas estará en el amistoso vs. Crystal Palace?: “Ya el médico informó que se debe hacer una resonancia mañana y lo mas seguro es que no va a viajar. Sintió que el aductor se le abrió. Seguro para Chicago no va a estar”.

