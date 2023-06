Millonarios perdió contra Boyacá Chicó y dejó en suspenso su presencia en la final de la Liga. El equipo bogotano, que todavía depende de sí mismo, cayó sorpresivamente 1-2 y dejó todo para definirse en la última fecha.



Alberto Gamero, entrenador del equipo albiazul, no ocultó la tristeza por el resultado, pero envió un mensaje de optimismo de cara a lo que viene: el partido contra el Medellín.

Alberto Gamero: 'Hay que pasar la hoja'

Alberto Gamero Foto: Gastón Britos. Efe

"El primer gol llega de una perdida de balón de nosotros y nos agarran de contra, mal parados. Nos enfrentamos a un buen equipo, Chicó acá es fuerte, nos fuimos en ventaja y no supimos manejar el resultado nos hicieron dos goles muy rápidos, no hubo tiempo de componer y ya después jugamos con la contra, el desespero era nuestro no de ellos. Chicó sí supo manejar el resultado. Tenemos otra oportunidad más el sábado, de buscar el paso a la final”, dijo Gamero sobre el resultado de este domingo.



“Nuestro camerino está triste, todo el grupo está triste y eso es bueno, que el grupo sienta que hoy perdimos una posibilidad de ir a la final. Pero el equipo está entero y dependemos de nosotros mismos, hay que pasar la hoja. Esto que pasó hoy, que enfrentamos un buen equipo, no nos va a borrar la posibilidad del día sábado”, añadió sobre lo que ocurrió y lo que viene.



"Una disculpa a la hinchada que acompañó en Tunja y quería la final (...) Primero, felicitar a nuestra hinchada, y segundo yo lo que puedo hacer es pedirle disculpas a la hinchada que llenó el estadio y nos acompañó, aunque no logramos la clasificación”, declaró Gamero sobre el acompañamiento de los hinchas en Tunja.



“Nosotros lo que hacemos lo entrenamos, lo planificamos, faltaban ya 15 minutos cuando íbamos perdiendo y miramos eso. Chicó no nos estaba atacando mucho, tenía era posesión de pelota, tomamos el riesgo. Un mediocentro, dos interiores y tres puntas con diferentes carriles. Luis Carlos Ruiz tuvo una, Leonardo Castro tuvo otra y no pudimos empatar el partido”, concluyó.

