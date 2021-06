'Haremos hasta lo imposible para tener esa estrella': Alberto Gamero

Alberto Gamero ya sabe qué es salir campeón con Millonarios: lo hizo en 1988, cuando llegó al club desde el Unión Magdalena y le quitó el puesto a uno de los históricos del club, Germán Gutiérrez de Piñeres. El año pasado regresó como técnico y ahora está más ilusionado que nunca con volver a celebrar. Así ve el DT azul la final contra el Deportes Tolima.

Los cambios. "A pesar de tener unas bajas en el partido pasado, en este hemos podido recuperar a (Breiner) Paz, a (Stiven) Vega para jugar en la mitad, y 45 minutos con (Juan) Pereira en la cancha. Eso nos ha ayudado bastante: creo que vamos a tener un equipo más sólido, miraremos alternativas a Arango. A (Andrés) Llinás se le hizo una prueba hoy (sábado) y a (Juan Camilo) García le están haciendo unas terapias para ver si está disponible.



El regreso de Vega a su puesto. "Fortalece porque es su posición natural, y también entra un central en su posición como Paz, que tiene buena talla. Eso tranquiliza porque el flujo de la mitad del Tolima es bueno. Veremos si es Pereira o Macka quien juega, va a dar más tranquilidad para el manejo del balón".

Tolima como visitante. "Hay que hacer dos análisis: un partido contra Cali, que iba ganando 3-0 y salía a sostener su clasificación, y otro contra Equidad, que jugó largo, jugó a la contra en un campo pesado y resolvió como quería. A pesar de que Cali le hizo dos goles, Tolima es un equipo que se para bien, se cierra bien y retrocede bien. De ahí parten para hacer su transición. Tenemos que estar a la expectativa de eso".



La actitud. "Lo que más me ilusiona de este equipo es que tiene un espíritu de guerrear en la cancha, guerrear los partidos. Sabemos qué hacer con el balón y hay parámetros cuando no lo tenemos, esto me tiene ilusionado. Hemos jugado 110 minutos con 10 hombres en semfinal y final y ellos me han demostrado que así también se pueden sacar los partidos. Ojalá podamos terminar con los 11 completos. Me emociona que, cuando no tenemos la pelota, todos pasan la línea del balón. La actitud y las ganas que le están poniendo nos dan muchas ganas de sacar ese partido mañana (domingo).



Cómo atacar al Tolima. "Los espacios los tengo que encontrar circulando el balón, tener más posesión. "En ibagué no generamos tanto. Va a ser un partido diferente, allá le regalamos la pelota al rival. Acá, con un partido que no está definido, hay que salir a buscarlo con tranquilidad, inteligencia, circular el balón, no desesperarnos y tener el equipo lo más cercano al arco contrario. Visualizamos algo que lo hemos venido trabajando y esperamos que sea el partido redondo que esperamos".



La ilusión del título. "No es una ilusión de 100 por ciento sino del 200 por ciento. Fui campeón como jugador en el 88 y creo que voy a ser el que más va a sufrir, el que más va a desear ser campeón, porque eso es quedar en la historia de Millonarios. La única manera de quedar en la historia es quedar campeón. Los jugadores y los técnicos pasamos y las instituciones quedan. Siempre tuve esa ilusión: trabajé duro para estar aquí, sería un premio de Dios hacia mí y por todo el esfuerzo que se ha hecho".



Lo que pudo trabajar. "Las sesiones fueron un trabajo táctico, sin oponente, y las sesiones de video: esos son los entrenamientos. Había que soltar los músculos y mirar lo que vamos a hacer: mucho énfasis en la posesión, por dónde tenemos que entrar. Si necesitamos tirar centros, lo hacemos; si no, que hagamos circular la pelota. Queremos hacerlo todo redondo porque para ser campeón hay que hacer las cosas bien y en estos dos días hicimos énfasis en eso".



El mensaje a la hinchada. "Nosotros somos los que respondemos, los que vamos a ir al estadio, pero tenemos la seguridad de que se están haciendo las cosas bien. Ellos creen en su trabajo. Quiero decirle a la afición que esté tranquila, que este grupo de guerreros va a hacer hasta lo imposible por tener esa estrella, estoy convencido de ello".



