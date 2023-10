Alberto Gamero: 'Vamos a seguir peleando para estar entre los ocho'

Millonarios celebra una victoria clave contra junior en la fecha 17 de la Liga, 1-0 en el estadio El Campín.

Al final del partido, el técnico Alberto Gamero analizó el desempeño de su equipo, las variantes y la victoria que le permite llegar a 25 puntos en la tabla.

Reacciones de Gamero

Balance: "Tuvimos inconvenientes por el lado izquierdo y recompusimos. Fue un partido de trámite y teníamos que haber ganado por más goles. Vamos a seguir peleando para estar entre los ocho".



Bajas de Millonarios y jóvenes: "Es una satisfacción y alegría. Teníamos un tridente con Guerra, Carvajal y Beckham, les dije, entre los 4 extremos no sumamos 85 años, tenían que demostrar por qué están en Millonarios. Los de experiencia arropan a los muchachos. Sander se consolida, Asprilla tuvo buen partido. No teníamos titulares y ellos sacaron la casta.



Cerrar el partido: "A veces pasan cosas que uno intenta cerrar y por cerrar se abre en otro lado y te empatan a veces se cierra por completo como hoy. Cuando llegamos y no la metemos uno piensa que quizá me empatan. Hoy era ganar sí o sí. No pensábamos pelear clasificación por diferencia de gol sino por puntaje".



Miércoles contra Unión: "Tratar de recuperar el grupo, no sabemos la llegada de Montero y Castro. Ruiz tampoco. Cataño no va a estar todavía... tenemos 8 partidos hasta el 8 de noviembre, no paramos más. Se requiere que los lesionados se recuperen. Y los que están tienen que responder. Trataremos de sellar la ida a la final de la Copa y la clasificación en la Liga".





