Millonarios inició la Liga 2022 con pie derecho, al vencer a Pasto de visitante, 0-1, con gol de Diego Herazo.



Al final del juego, el DT Alberto Gamero valoró el desempeño de su equipo. Consideró que debieron hacer más goles, pero se va tranquilo.



Palabras de Gamero

Balance: "Nos costó hacer goles, pero tuvimos las opciones, en el primer tiempo debimos tener una ventaja mejor. Pero jugar en Pasto no es fácil, y me gusto la serenidad del equipo; ampliamos la cancha, tuvimos el balón. Uno quiere gana por más, pero me voy tranquilo con el rendimiento. Para ser el primer partido, hubo cosas muy buenas".



Trámite: "La jugada del penalti fue aislada, y después ellos no tuvieron opciones de gol. En el segundo tiempo ellos con 10 hicieron un bloque bajo y no nos dejaron elaborar. Pero este equipo tiene la idea de hacer mucha posesión. Los extremos no estuvieron tan claros".



Rival: "Hay que darle mérito al rival, tanto es así que veía que quemaban tiempo porque veían que el 0-1 era un resultado digno al tener un hombre menos. El equipo de Flabio se defendió bien, nos cerró los espacios".



