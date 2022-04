Millonarios se impuso 2-1 contra Santa Fe en el clásico capitalino de la fecha 17. El equipo regresó a la punta del torneo y se afianza para llegar fuerte a los cuadrangulares.

Al final del partido, el DT Alberto Gamero analizó lo hecho por su equipo, sus claves y también las fallas.

Palabras de Gamero

Balance: "Rival muy duro. Reconozco lo que planteó. También lo que hicimos. Antes de la expulsión fue un partido y después otro. Nos comportamos bien, a pesar de que la cancha no estaba buena intentamos hacer posesión, nuestro inicio de juego. No tuvimos opciones claras pero sí intención de llegar al arco. Son 3 puntos importantes. Si Tolima no gana somos primeros. Eso vinimos a buscar. Hicimos los goles y ganamos un partido bien jugado".



Laterales: "Fue muy bueno. Rosales, con salida, marca. Pensamos con el segundo tiempo iba a ser peligroso y podíamos quedar con 10. En el segundo tiempo entró Guerra y respondió en esa posición. Y Gómez se va afianzando".



Rotaciones?: "El que juega tiene que responder. Contra Pereira me gustó, a veces cuando uno pierde se dice que fue por esos jugadores. No nos vamos a meter que tienen que ser los 11 de hoy, paras eso hay 30, 35 jugadores. Buscamos ser cabeza de grupo, lo tenemos que lograr con este equipo y con los que entren. Buscamos recambio para los cuadrangulares".



Herazo: "Los trabajos complementarios, analíticos, individuales. Nosotros citamos grupo 8:30 y llegan algunos 7 y hay tiempo para hacer trabajos individual. Herazo es de los primeros que llega. Les digo, no se vayan de un entrenamiento sin aprender algo".



Balance: "Partido duro, ante un rival que no quiso regalar nada, que intentó llegar. 1-0 ganando nos empató. En el 1-1 fue cerrado de ambos lados. Tuvimos la fortuna de hacer el 2-1 y ahí termina. Ganamos bien. No es que hayamos sido superiores, fue parejo, pero hicimos los goles. También cometimos errores. Ganamos y nos ayuda a sumar en la reclasificación y peleando en los primeros lugares".



