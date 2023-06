Millonarios derrotó al América en El Campín 2-1 y se encamina hacia la final de la liga. Le falta un pasito para llegar a esa instancia.

Alberto Gamero analizó la victoria, el desempeño de su equipo y el desempeño de los jugadores.

Palabras de Gamero

Facebook Twitter Linkedin

Millonarios vs. América. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Tema físico: "Hay que ir partido a partido, hoy hubo molestias, golpes, vamos a mirar, no hay tiempo de nada. A las 5 a. m. estaremos en el aeropuerto. Confío que el jugador que entra responde. Los que jueguen el martes, vamos por la clasificación (Copa Sudamericana).



Cortés y Castro: "Castro va a viajar, lo esperaremos... Cortés, mi avión privado está sin gasolina je je. Es una posibilidad... Si encuentra vuelo de Argentina a Brasil allá nos encontraremos. Seria gratificante que vuelva después de su buen papel en Selección. Sé que la junta hace el trabajo".



El grupo: "está motivado y contento. Les digo que si están así lo que tienen que hacer es prepararse bien, y lo hacen. Uno les dice, no te da pena que Maka corra más... ":



Juan Pablo Vargas: "Déjenos en la final, le hemos dicho. Pero es duro para todos porque estar ilusionado con pelear un titulo y que se vayan jugadores es duro, nos ha pasado. Ya tiene pasajes ara el lunes. Uno se lamenta porque no es competencia oficial, pero hay que aceptar la realidad, las selecciones. Ellos quieren estar en selección Colombia y Costa Rica".



Cataño: "Lo teníamos previsto, no de inicialista. Estaba entusiasmado y quería jugar. Entró bien".



DEPORTES

Más noticias de deportes