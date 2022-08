Millonarios logró una victoria muy importante este miércoles en su visita al Medellín, 0-2 en la ida semifinal de la Copa Colombia.

Declaraciones de Gamero

DIM vs Millonarios. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Al final del partido, el técnico embajador, Alberto Gamero, analizó la victoria y el rendimiento de su equipo. No se confía. y considera que la llave sigue abierta. Estas fueron sus declaraciones a Win +.



Balance: "Sufrimos los primeros 15 minutos cuando se nos vino encima Medellín, pero después lo controlamos y ganamos bien".



Qué le gustó: "Me gustó el ímpetu de ir a buscar el partido, me gusta que seamos atrevidos y salir a buscar. No me gustaron los primeros minutos porque nos confundimos. Recompusimos y controlamos".



Segundo tiempo: "Nunca pensamos en replegarnos, el rival nos obliga, y era normal. Les dije en el entretiempo, no vayamos a planear en bloque bajo y a contragolpear, no, es a seguir jugando. Medellín entró con más deseos, Monsalve les dio dinámica. Nos metieron en un arco un rato".



Ventaja: "No nos vamos a confiar, en el fútbol pasa cualquier cosa, esta llave sigue abierta. Vamos a buscar el partido en Bogotá y miraremos qué jugador está apto. Esto no ha terminado".



