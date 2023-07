Alberto Gamero analizó la derrota de Millonarios 1-0 en su visita a Alianza Petrolera, en la fecha 3 de la Liga.



(Le puede interesar: Millonarios no despega en la Liga: ahora cayó contra Alianza Petrolera)

En rueda de prensa, el entrenador negó que su equipo esté cansado tras la seguidilla de partidos. valoró el esfuerzo de los jugadores pese a la expulsión de Jader Valencia y el gol recibido a los 5 minutos.

Palabras de Gamero

Facebook Twitter Linkedin

Alberto Gamero, DT de Millonarios. Foto: Dimayor y AFP

¿Desgaste?: "Es negativo porque perdimos, pero un gol a los 6 minutos y expulsión a los 16... tengo que valorar lo que hizo el grupo. Jugamos casi 80 minutos con 10 hombres. Alianza no nos pasó por encima, nosotros con 10 hombres plantamos mano a mano, intentamos atacar, con errores y aciertos. Me voy triste por el resultado, pero valoro el esfuerzo de los muchachos. Nos toco perder hoy y vamos a seguir mejorando".



Entretiempo: "Un jugador puede ser superado, Torres jugó buen primer tiempo y nos ganó las espaldas, en el segundo tiempo Bertel marcó mejor, se afianzo más. Pudimos corregir ese costado".



España: "Viajamos mañana (domingo), no quiero que el grupo se enfoque en los comentarios, el tiempo nos dará la razón a nosotros o a los comentarios que dicen que el equipo está cansado. Contra Crystal Palace jugamos de ida y vuelta. Hoy no vi al equipo reventado. Perlaza tiró centros y lo cogía Bertel, los dos laterales atacando, los centrales en mitad de la cancha. Nosotros nos buscamos eso por ser finalistas, son invitaciones buenas. Toca intercalar la nómina, no es descansarla, es darles menos minutos a algunos. No podemos cansar al equipo mentalmente. Luego de ganar un título hay que sacar fuerza mental. Vamos a poner el pecho y tratar de clasificar".



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

Más noticias de deportes