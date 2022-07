Millonarios logró una victoria importante, aunque apretada contra envigado, 1-0 en El Campín. El DT Alberto Gamero se refirió a lo hecho por su equipo en este partido de la fecha 4.

Palabras del DT

Facebook Twitter Linkedin

Festejo de gol de Millonarios contra Envigado. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Balance: "En muchos partidos no llegábamos a ser doblaje, a hacer coberturas, y lo estamos haciendo. A veces tenemos inconvenientes y hemos mejorado. Nos hacemos fuertes por los costados".



Extremos: "No sufrimos, pero terminamos un partido apretado por no convertir otras opciones,. Envigado es el que más ha salido a proponer, a jugar. Aunque sin opciones claras. Buscamos alternativas con esos equipos que se paran en bloque bajo. Que un medio centro se sume al lado de Silva (Pereira o Larry), necesitamos que ellos ayuden a sumar el volumen de goles del equipo (...) Ruiz y Gómez me han demostrado que por su perfil juegan muy bien porque tienen velocidad, ganan raya. Un extremo debe saber jugar en ambos perfiles".



Rotar: "Llevamos 4 partidos. Ojalá podamos clasificar lo antes posible. Hoy no podemos pensar en rotar. De pronto cambios, pero no rotar por cansancio. Lo que quiero es clasificar lo más rápido. El pasado nos dimos cuenta que el primero es lo mismo que el octavo. Hoy tenemos recambio".



Copa Colombia: "Vamos a ver si el grupo está entero para el miércoles, queremos ir a la final de esta Copa y miraremos. La idea es que el grupo sume ritmo, pero vamos mirando alternativas".





DEPORTES

Más noticias de deportes