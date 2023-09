Millonarios logró un empate de visitante contra Medellín 1-1 en un intenso partido disputado en el Atanasio Girardot, en la fecha 12 de la Liga.

Luego del partido, el técnico Alberto Gamero analizó el desempeño de Millonarios y el resultado obtenido.

Reacciones de Gamero

Cambios: "Un partido intenso, de ida y vuelta. Amarillas en posiciones en las que teníamos intención de jugar por dentro. Pensamos en que Arias podía ser marcador no lateral y a veces necesitábamos salir, pero su misión era que no me saliera. Los 3 que entraron jugaron bien contra Bucaramanga y los llevé al banco y entraron muy bien".



Rotación: "En esta seguidilla pretendemos que el grupo esté consciente que en cualquier momento alguno va a jugar. Se nos lesiono el viernes Llinas, Guerra, Jader, Uribe... Les dije hoy es muy importante pero ya el jueves otra vez jugamos, y el domingo. Si no rotamos se nos va a reventar el grupo".



Gol en pelota quieta: "Lo trabajamos a diario. Sabíamos que el rival tenía gran volumen en pelota quieta. Los duelos aéreos a veces se ganan o no, pero sabíamos de eso, con sus centrales y laterales. Intentamos dejar dos hombres en punta para que no se nos fueran todos. No vamos a tapar el cielo con un dedo. Pero no siempre nos anotan de pelota quieta. Tengo dos centrales de talla y un 9 que queda cabeza de área, pero no tengo un equipo grande".



Huila: "Es partido clave. Ellos vienen evolucionando, están pegados, va a ser clave ese partido. Necesitamos ganar ese partido".



Gol de Ruiz: "Enfrentamos un rival muy bravo, pero para esos equipos hay que atacarlos y lo intentamos. Por momentos Medellín nos sometió a defendernos. Me gustó el partido porque nos atacaron, atacamos, ambos con posibilidades. partido ida y vuelta. Así nos va mejor contra estos equipos... Daniel es de mucha calidad, técnica, y el gol es de técnica contra un arquerazo. Era la única manera de que entrara el balón. Se está acostumbrando a ser un extremo ida y vuelta".



Presión del DIM: "Medellín tiene fútbol moderno de presión alta. El inicio de juego mío no es para salir jugando bonito, eso me interesa en el área rival".



El campeón: "Este Millonarios, la palabra cansancio se las he sacado. Les digo, me dicen y pongo a otro. No voy a jugar con jugadores cansados, a la fuerza. Tenemos que estar siempre en los cuadrangulares. Este torneo hemos cometido errores, pero estamos enfocados en pelear el torneo y la Copa. Vamos a pelear hasta el último partido, ya estamos más cerca".



DEPORTES

Más noticias de deportes