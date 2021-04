¿Por qué Millos no pudo ganar? Esta fue la explicación de Gamero  

Alberto Gamero, DT de Millonarios, no pierde la confianza en que su equipo va a clasificar, pese al empate en casa contra Tolima, 0-0.

(Le puede interesar: Un Millonarios sin luces no pudo en casa contra Tolima)



El entrenador analizó que su equipo hizo todo para ganar, pero que se encontró con un rival bien parado y fuerte en defensa. Sabe que le quedan dos partidos trascendentales. Estas fueron sus declaraciones.



Guarín: "Quiero aprovechar para dirigirme a uno de nuestros hijos, Fredy Guarín, queríamos darle un triunfo a Fredy, una victoria, no se pudo, pero Fredy, mucha fuerza, voluntad y tranquilidad, Dios quiera que salgas de esto. Te esperamos".



Balance: "Partido duro porque el rival se defiende bien. Juega con 5-4-1, no íbamos a encontrar espacios. Me gustó que no hubo desespero ni juego largo ni peloteo. La tranquilidad para generar y circular nos llevó a buscar espacios. El equipo salió a ganar y tratar de clasificar, y no se pudo. Nos quedan dos partidos duros y tenemos la posibilidad de estar en la liguilla".

(Lea además: Millonarios sigue en el limbo de la clasificación)



Rival: "No nos sorprendió. Vimos sus últimos 4 partidos. Nos dábamos cuenta que hacían linea de 5 en el fondo, sólido. Sabíamos que no íbamos a tener afugias atrás, porque ellos buscaban la pelota quieta o una contra. No pudimos atacarlo bien".



Problemas: "En el primer tiempo nos faltó que os extremos encararan más, porque no fueron agresivos, jugaban atrás. En el segundo lo hicimos mejor. Nos faltó un pase más exacto, más preciso.



Pocas oportunidades: "Generamos pero no la metemos. Tuvimos 2 o 3 y nada. En Cali igual. Con Bucaramanga... Escogemos mal en las 18. Pero este equipo genera de local o visitante. Nos falta tranquilidad.



Conclusión: "No había espacio, no había cómo maniobrar y con tres centrales fuertes. Era un muro. Tolima vino a hacer su partido.



DEPORTES