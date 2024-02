Alberto Gamero, dolido: 'Para mí no es fácil que me griten cosas, es un momento duro'

Millonarios atraviesa un mal momento deportivo al acumular este martes su tercera derrota consecutiva en la Liga, esta vez contra Once Caldas, 2-0.

Al final del partido el técnico Alberto Gamero analizó el mal momento de su equipo en el campeonato y el desempeño contra Once Caldas.

Análisis de Gamero

Alberto Gamero, técnico de Millonarios. Foto: Jaiver Nieto - EL TIEMPO

Tres derrotas: "Hay mucha tristeza, no habíamos sufrido un bache de estos. Pero hay que ser fuertes. Hay un problema grande y es que no la metemos. Los goles son jugadas aisladas. El penalti fue una imprudencia. Reproches no tengo. Hay que tranquilizar a los jugadores. Hicimos todo par ala menos empatar. Ahora es recibir las críticas y hacernos fuertes para revertir el momento".



Balance: "Me van a tildar de terco, de loco, hasta de bruto. Pero la situación es que no metemos gol y creamos. Siempre salen figuras los arqueros. Algo está pasando, lo que encuentro es que no metemos un gol. Pero creamos las opciones. En estos 3 últimos partidos hemos tenido más de 20 remates. Los resultados son importantes para los técnicos, pero también el contexto del juego. Era para ganar el partido y no la metemos.



Próximo partido: "Vemos mucho video y para subir el autoestima es mostrarles lo que hacemos. Ellos se dan cuenta de lo que elaboran y no convierten. Me achanto mucho cuando el equipo no tiene reacción o no elabora. Pero la estructura es para buscar los partidos. Por perder 3 partidos y no hacer goles no voy a cambiar mi forma de jugar. El grupo se siente cómodo así. Seguiremos insistiendo. De este momento vamos a salir. Para mí no es fácil salir y que me griten cosas. Es un momento duro. Si algo he tenido es que mi equipo respeta a la afición. Hoy salí dolido, mucho, pero lo vamos a revertir".



Daniel Ruiz: "Uno cuando ve que el jugador insiste, uno espera que tenga su noche buena. Entendemos que él no tuvo descanso para nada tras venir de la Selección. Es un jugador que trabaja, se cuida. Quiere ayudar a revertir este momento.



