Alberto Gamero asegura, luego de la derrota de Millonarios contra Medellín, 1-2, que sigue fuerte, que el equipo está fuerte, y se apegan al partido que les queda el domingo contra Alianza Petrolera para clasificar.

Las razones de Gamero

En la rueda de prensa posterior al partido, Gamero se notó cabizbajo, aunque lo niegue. Se lo notó apagado, sin la chispa de sus conferencias, y no es para menos, la clasificación ahora está en riesgo.



En todo caso, Gamero cree que el equipo va a reaccionar en ese partido definitivo, y que van a clasificar para enderezar el camino.

Facebook Twitter Linkedin

Millonarios vs. DIM Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Análisis: "Cuando un equipo juega con dos '9' como DIM, la mejor estrategia es controlarlos, que los dos centrales marquen bien, y que no les den posibilidades. Hoy tuvieron el gol y otra más. Se movieron bien. Uno hizo el gol y el otro el pasegol. Ahí pecamos. Fuimos ambiciosos fuimos por el 2-1 y nos cogen mal parados. A la afición les digo que nos queda un partido para clasificar".



Clasificar: "En ningún momento sigo que me esperen este partido para ganarlo, digo que queda un partido con posibilidad de clasificar. Tenemos las posibilidades. Dennos esa posibilidad (a la prensa). Si después del domingo se piensa que no tenemos argumentos, pues miraremos".



¿No lo superan?: "Hoy creo que no fuimos inferiores a un buen rival. Ellos fueron mas contundentes. No todo es malo. Llevamos 8 fechas sin ganar y con opciones, quiere decir que algo bueno habíamos hecho y perdimos el rumbo. Es no caer en esa incertidumbre de esos partidos. Yo estoy muy fuerte. En Colombia nunca me he creído el mejor técnico, hoy tampoco soy el peor. Este grupo merece cosas buenas. Dependemos de nosotros. Dios quiera se voltee todo y la bola entre y cometamos menos errores. Este grupo tiene que fortalecerse más para ir por la clasificación".



Ruiz y Gómez: "Intentan, quieren, a veces les salen las cosas, son jóvenes no pueden bajar su moral, su temperamento, ni disminuir la alegría de jugar, Los apoyamos. Vi un Ruiz con más deseo. Pero repito, tenemos que arroparlos y llevarlos y darles apoyo. No es dejarles el peso a ellos".



DEPORTES

Más noticias de deportes