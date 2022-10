Alberto Gamero ya no sabe cómo explicar la situación que vive Millonarios y su peligroso bache, justo en la recta final de la Liga. Ahora que el equipo perdió en casa contra Pereira, el DT se pregunta qué pasa, por qué no se puede ganar, como lo hacía antes cuando andaban sobrados en la tabla.

En la rueda de prensa posterior al partido, el DT analizó que su equipo no aprovechó los espacios en e primer tiempo, y le dio méritos al trabajo del rival.

Gamero, sin explicación

Millonarios vs. Pereira.

Análisis: "El primer tiempo íbamos a encontrar un Pereira que nos iba a atacar y nos iban a dejar espacios,. No aprovechamos los espacios. No tuvimos claridad. No fuimos efectivos como ellos. En el primer tiempo lo de ellos fue centros, centros y el gol. En el segundo tiempo, entra Larry ansioso por jugar. Me gustó. Rosales entró bien, Alba tiene una molestias. Intentamos empatar el partido. No fue como contra Patriotas, fueron 19 remates y 6 al arco, y encontramos un arquero. Ese es su trabajo, eso hizo Castillo, sacar 2 o 3 balones. Terminamos con desespero de encontrar el empate".



Diagnóstico de partidos sin ganar: "Hoy soy sincero, no sé qué está pasando. Pero futbolístico no es, lo tengo claro. Por muy mal que juguemos, por lo menos merecemos hacer un gol. Nosotros nos vamos a meter, tenemos equipo, estamos convencidos y vamos a pelear la final de Copa con dignidad. Esto pasa. Igual estamos segundos otra vez. Tengo que tener tranquilidad en el grupo, nada de presión. Queremos salir de este bache, que nos cogió en una etapa en la que teníamos un ahorrito. Nos quedan 3 partidos para meternos".



Sin velocidad: "Perdimos los duelos. Pereira es físico. Fuertes en los duelos. Tenemos jugadores habilidosos, pero no fuertes. Y nos ocuparon la mitad de la cancha. Si los mediocentros no funcionan, el equipo no funciona. Nos atacaron en transiciones rápidas. Pereira va para adelante. No aprovechamos los espacios. No le podemos quitar mérito al rival. Hicimos méritos para empatar".



Tolima: "El hincha está bravo, nosotros también, tenemos que clasificar, pero no veo al equipo con la cabeza abajo, mucho menos yo. No hay un partido en el que nos pasen por encima. Este bache no es futbolístico. Este grupo es alegre y está motivado. Este grupo tiene que seguir motivado. Voy a ser psicólogo, médico, este grupo no se me va a caer".



Desespero: "El grupo siente lo que hace, les gusta lo que hacen. Están contentos. Esto es de meter el gol. El grupo está entero, tranquilo. Yo estoy motivado. Trataremos en estas 3 fechas clasificar y después mirar la Copa".



