Alberto Gamero revela sus preocupaciones tras derrota en la Superliga

Finalmente se disputó el primer partido de la Superliga BetPlay, donde Junior sacó una mínima ventaja al vencer 1-0 a Millonarios en el estadio Metropolitano.



Alberto Gamero habló sobre el partido que realizó su equipo en la ciudad de Barranquilla.

Los puntos que determinó Gamero en rueda de prensa fue el planteamiento táctico que Millonarios hizo frente a lo que hizo Junior, el problema que tuvo el equipo en el ataque, y las lesiones de Mackalister Silva y Luis Paredes.



“Jugamos mano a mano el primer tiempo. En la segunda parte se adelantó el Junior, no tuvimos posesión y regalamos mucho el balón. Junior nos sometió en la segunda parte. El 4-3-3 no fue bueno, un jugador de ellos interiorizo y nos manejó la pelota, cuando entró Giordana mejoramos”, indicó primero el técnico de Millonarios.



“Por todo estoy preocupado, no fuimos claros adelante, llegamos varias veces al tercio ofensivo. Este es el trabajo de nosotros, mirar el video y sacar las conclusiones”, afirmó Gamero sobre el juego ofensivo.



“Maca, vamos a esperar al miércoles igual que Paredes. Eso pasa en el fútbol, primero Millonarios y nos estaban entrando por esa zona. Yo vi que era mejor defendernos que atacar por ahí”.





REDACCIÓN FUTBOLRED

