Alberto Gamero: 'No nos gusta perder, nos tocó, pero competimos bien'

Millonarios tuvo dos tiempos en su visita al América. Sufrió en la primera parte, con una nómina alterna, pero equilibró el juego en la segunda parte y pudo haber alcanzado el empate. Al final, cayó 1-0 en partido de la fecha 16.

Reacciones de Gamero

En rueda de prensa, el técnico Alberto Gamero admitió las fallas iniciales pero destacó la capacidad para readaptarse y mejorar en la parte complementaria.



Luis Diaz: "De parte de la junta directiva, jugadores y cuerpo técnico mandarle fuerza a nuestro Lucho Díaz y que tenga fortaleza que estamos convencidos de que el papá va a regresar, y a los que lo tienen que Dios los ilumine y nos lo entreguen".



Balance: "Fue un partido de dos tiempos, en el primero América nos tiene el balón, nos lleva a un bloque muy bajo, nuestro planteamiento era sostener el volumen de ataque de América que es alto. En unas nos equivocamos, pero en un par de contras pudimos hacer un gol. En el segundo, con los cambios, tuvimos aire grande, nos dieron idea y filosofía y emparejamos un partido mano a mano y tuvimos las opciones más claras para empatar. Me voy tranquilo porque vi el desgaste del grupo y fue un gran rival. No nos gusta perder, nos tocó, pero competimos bien. Esto nos lleva a una idea de lo que queremos en los cuadrangulares".



Análisis: "Conocíamos lo que podía mostrar América, con volumen de ataque, y les pedí que si no podíamos defender bien podíamos ganar porque íbamos a encontrar espacios. Nos sobraba un central y el balón estaba en la mitad, por eso meto a Silva. Copamos el campo y tuvimos posibilidades, dos de SIlva, la de Carvajal... Pudimos emparejar, no se pudo. Competimos bien. Estamos tranquilos para los cuadrangulares".



Copa Colombia: "Estamos clasificados y tenemos este partido jueves contra Cúcuta y domingo, aspiramos a ir a una final. Hicimos lo que hicimos en el primer tiempo, jugadores con menos minutos. Cúcuta es bravo, pelea ascenso, no va a ser nada fácil. Queremos el grupo completo para esa serie contra Cúcuta y ese equipo esperará los cuadrangulares".



Lucas: "Lo conocí en pandemia, teníamos grupo de profesores y él nos ilustró. Tiene mucha información, ha estudiado. Para el fútbol colombiano es una alegría tenerlo".



Primer tiempo: "No teníamos el enganche ni un central que me quebrara, por eso América nos tenía el balón. Con Silva y Larry hicimos buena posesión.



