Millonarios logró una victoria muy sufrida 2-1 contra Huila este jueves en la fecha 13 de la Liga.

Andrés Llinás anotó el gol de la victoria en el octavo minuto de reposición, lo que generó la molestia en el equipo visitante.



El técnico azul, Alberto Gamero, analizó el desempeño de su equipo y la victoria que le permite meterse en el grupo de los ocho.

Palabras de Gamero

Facebook Twitter Linkedin

Millonarios vs. Huila. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Balance: "En el primer tiempo era para ganar tranquilos por las opciones que generamos y cómo jugamos. Un segundo tiempo que veo el desespero porque queríamos ganar. El equipo tiene que intentar jugar siempre como nos gusta. Se tomaron riesgos y no podíamos quedar mal parados. Huila no nos generaba opciones, armó su bloque de 5 atrás y no nos generaba. Son partidos sufridos, duros. Ganamos en el último minuto, pero ganamos bien".



Salida de Castro por Carvajal: "Sale al 82, no hizo gol. Me fastidio de esas preguntas porque le damos potestad de que no puede jugar cierto jugador. Estos muchachos que entran están acá y asumen la responsabilidad. Tengo fe en Carvajal".



Definición: "Es toma de decisión. Los técnicos trabajamos para que el equipo llegue, pero ahí es la decisión de ellos. Nos hace falta puntería, pero elaboramos".



Próximo partido: "Vamos a mirar cómo llegamos. Vamos a una cancha amplia contra aun equipo herido, joven (Envigado). No tengo dolorímetro, confío en ellos".



DEPORTES

Más noticias de deportes