Millonarios celebro su segunda victoria de la temporada al vencer a Jaguares 2-1 en el estadio El Campín, con dos goles de Óscar Cortés.

Palabras de Gamero

El técnico Alberto Gamero analizó la victoria, el nivel de Cortés y se refirió a la sanción de 3 partidos para Daniel Cataño.

Facebook Twitter Linkedin

Óscar Cortés celebra sus goles con Millonarios. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Final del partido: "Dominamos, no sufrimos. Uno cierra algo cuando está abierto. Jaguares no nos atacaba. Un mal rechazo y nos hacen el gol. Nos costó abrir el marcador. Tuvimos la posibilidad con Óscar de abrir el marcador.



Cortés: "Es un momento para él importante y para nosotros que nos dé una mano con su humildad, estuvo casi 20 días con la Selección y llegó a entrenar, no a descansar, llegó calladito, le tocó jugar hoy y corrió, hizo cosas importantes, hay que disfrutarlo y darle más tareas, enseñanzas, que vaya creciendo y nos dé una mano. Es un momento brillante para él".



Cataño: "El jugador está tranquilo, se tomó la mejor decisión de jugar nuevamente, desafortunadamente hubo fechas para Cataño y para Tolima, a mí me dolió porque estuve allá, tengo amigos allá y nunca pensé ni quise que eso sucediera, pero es un llamado para todo el fútbol colombiano, que vayamos a divertirnos al estadio, a buscar ser ese hincha del equipo sin importar resultado, a veces el hinchas lo viene a que hay que ganar, y a veces no se puede. Uno le pide que disfruten a su equipo. Que esto quede para los equipos que les ha pasado, que quede esa tarea, que no vuelva a pasar. Lo mejor es programar el partido".



Giraldo: "Ya tenía una mecánica y tiene libertad: le digo juegue y diviértase con responsabilidad, para mí es de los mejores mediocentros del fútbol colombiano, de ida y vuelta.



Copa Libertadores: "Bertel tiene molestia de rodilla, no grave. Va a viajar. Larry, le falta otra semana. Alba está mejor pero le falta una semana. Uribe todavía no está con el grupo. Luis Carlos tendrá esta semana diagnóstico. Entran Silva y Cataño".





DEPORTES

Más noticias de deportes