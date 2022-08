Millonarios logró una victoria clave en la fecha 5 de la Liga, 2-0 de visita a Unión Magdalena y llegó al liderato de la Liga.

El técnico Alberto Gamero se mostró satisfecho con los puntos y el liderato, aunque admitió que aún hay cosas por corregir, para resolver mejor las opciones que se crean.

Palabras de Gamero

Balance: "Son partidos de esos donde lo manejas pero llega el momento que por no asegurare, y nos ha pasado.... a veces terminamos sufriendo por perder opciones, eso era lo que les pedía, liquidar el partido. Fue otro partido 11 vs. 10. Manejamos mejor el balón, encontramos espacios. Tres puntos importantes ante un equipo aguerrido".



Cambios: "Gómez tenia dolor e su rodilla. Optamos por cambiarlo, lo de Alba es una cicatriz en el empeine. Pidió el cambio".

Planteamiento: "Este equipo, entraron 4 jugadores, pero tiene una memoria, una idea, sabe a qué jugamos. Tiene orden. El semestre pasado fuimos el equipo con menos goles en contra. Ahora vamos en lo mismo. El equipo se va viendo más sólido".



Corregir: "Preocupado no me quedo. Me quedo con la idea de hacer cosas mejores. Hoy no tuvimos muchas opciones, pero casi toda la posesión. Eso lleva a que el rival no te ataca y a crear nosotros posibilidades. No creamos mucho, pero era un partido para desgastar al rival. Hicimos el gol y manejamos. No fuimos claros en el tercio ofensivo. Estoy tranquilo por ganar ante un rival complicado y nos deja nuevamente líderes".



Silva y Ruiz: "Ellos tienen su rol en la cancha, ellos buscan sus espacios, a veces el jugador sabe dónde encontrar ventaja. A veces Ruiz por dentro Silva por fuera, ellos cambian. Este no es un equipo mecánico, tiene variantes".



