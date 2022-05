Millonarios arrancó el cuadrangular A con una importante victoria, 1-0 contra Bucaramanga, este domingo el El Campín.

El equipo azul se impuso con gol de penalti de Diego Herazo. Ahora, se alistará para la fecha 2, de visita a Nacional.

Palabras de Gamero

El DT Alberto Gamero analizó lo hecho por su equipo, el rival y lo que viene en el cuadrangular.



Radiografía: "Bucaramanga es propositivo, busca, pero lo controlamos bien, con el balón. Hay que seguir mejorando. Les dije, tocamos pero sin profundidad. Un juego sin riesgo. Por momentos ellos nos quitaron el balón, sin daño pero nos hicieron correr. En el segundo tiempo hubo menos imprecisión, circulamos mejor. Pudo ser un marcador mayor. Referenciamos a Sherman, a Dayro.



Llinás: "Sintió molestia pero no le jaló. Vamos a tener esta semana. Nosotros practicamos bajo aguacero. Vi que el equipo se desgastó, pero hubo inteligencia para querer manejar el partido con el balón. Esperamos que nos pueda acompañar en Medellín, lo mismo que Rosales que me dice que tuvo cansancio, calambre".

Nacional: "Primero, recuperarnos. Tenemos tareas de quién es el central que acompaña a Llinás si se recupera. Este equipo tiene que ir a buscar donde vaya, la presión alta, buscar en campo contrario, tener el balón en campo contrario, lo estamos mejorando. A veces no sale. Primero, armar una buena defensa, de la mitad hacia adelante estamos completos".



Vargas: "No podemos mirar que va a pasar. Un hecho, viaja mañana. Pensamos en lo que tenemos. Vargas es pilar, el que nos inicia, juego aéreo, largo corto, lo sabemos, pero no podemos pensar hoy, esta semana haremos énfasis en los centrales. De aquí al martes ya tenemos que tener algo decidido".



Imprecisión: "La esencia es espacio y control, en eso pecamos. Pero erramos en campo contrario no en el nuestro. Nuestros pases malos fueron en zona 3, de peligro. Millonarios somete al rival. Ahí se busca pared, pase filtrado...".



Lo que menos le gustó: "La imprecisión, tenemos que aceptar eso. Eso pasa y más con esta cancha. No me gustó que debimos decidir el partido antes. Son circunstancias que hay que mirar. Ellos no quieren errar, Herazo tuvo dos, Jader, Silva. Tenemos que tener el arco en cero y ganar el partido así sea 1-0. No buscamos gol diferencia. Tenemos el punto invisible. El partido fue eso.





