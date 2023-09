Millonarios logró una gran victoria en su visita al Envigado, 1-2, este lunes en partido de la fecha 14 de la Liga que se aplazó el domingo por mal tiempo.

El equipo azul empezó perdiendo y logró remontar con goles de Larry Vásquez y Beckhan Castro para llevarse tres puntos vitales.

El análisis de Gamero

Al final del partido, en rueda de prensa, el técnico Alberto Gamero analizó la victoria de su equipo y los cambios que hizo en la segunda parte que le cambiaron la cara al cuadro azul.



Línea de 3: "Bertel se lesionó. Lo hicimos con 5 en el fondo, hoy con 3, me animé porque íbamos perdiendo. El equipo estaba bastante bien, llegando, nos descuidamos en el gol de ellos. Insistí que quería volumen, le pedí a Guerra y a Ruiz que así como eran extremas podían ser carrileros. Lo hicieron bien. Teníamos mucho juego interior con Larry, Pereira, SIlva y Cataño. Pusimos cuatro en la mitad y un punta y balanceamos el juego, hicimos el gol y manejamos el partido ante un equipo que nunca se rindió".

Facebook Twitter Linkedin

Millonarios celebra contra Envigado. Foto: MIllonarios FC



Planteamiento: "Los jugadores se buscan y nosotros tenemos mucho juego interior, a veces Ruiz y Guerra se cierran, se les pide estar a una linea diferente, no ocupar el mismo lugar. Tenemos que defender los 10 completos. Este es un modelo del equipo y los jugadores lo han respetado".



Próximo partido en Copa: "Cuando son cosas de fuerza mayor hay que saberlas recibir. Alianza juega esta noche. Vamos a estar a la par. Un poco más de desgaste tuvimos por la hora. Les pedí pensar en el partido de hoy, que era muy importante para buscar la clasificación".



Leo Castro: "Por eso es titular, hace muy buen trabajo, él nos ayuda a meter gol. Yo quiero un jugador que si no hace gol me ayude a ganar. Contra Jaguares tuvo un penalti y lo erra... He querido arroparlo por su trabajo".



DEPORTES

Más noticias de deportes