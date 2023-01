Alberto Gamero inició su cuarto año al frente de Millonarios de la mejor manera. En un partido intenso y difícil, su equipo se impuso de visita al Pereira 2-3.

Gamero quedó satisfecho por el desempeño de su plantel, por los cambios que hizo empezando el segundo tiempo y por supuesto por los 3 puntos.

Palabras de Gamero

Pereira vs. Millonarios

Análisis: "Muchos errores por la cancha en el primer tiempo, Pereira nos atacó las bandas, nos tiró centros. En el segundo tiempo liberamos el partido con los extremos que metimos. Equiparamos el duelo, pero enfrentamos a un buen rival, el campeón. En el segundo tiempo jugamos mano a mano".



Yuber Quiñones: "Planificamos con Castro y Ruiz en pinta, el malestar de Ruiz no lo dejó viajar. Vi en Quiñones un jugador de pelota quieta, de media distancia. Teníamos un 4-4 en rombo con dos delanteros. Me gustó su partido.



Estrategia emocional: "Fueron arrolladores en el primer tiempo, empataron, en el segundo intentaron juego más directo y nos complicaba. Equilibramos en el segundo tiempo, bien parados. Parte del triunfo fue por las bandas...



Pereira: "En la gala de los premio a los futbolistas Alejandro (Restrepo) me felicitó por mi equipo y yo a él. Hoy gané yo, el año pasado me ganó él.





