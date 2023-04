Alberto Gamero vivió un partido intenso contra América. Su Millonarios dio muestras de autoridad, pero también algunas flaquezas y por eso pasó de golear al América y tener una victoria ajustada 4-3.



En todo caso, fue un partidazo. Millonarios ganó y se acerca a la clasificación. El técnico Alberto Gamero analizó el triunfo en El Campín.

Reacciones de Gamero

Millonarios vs. América. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Análisis: "El partido que planificamos lo vimos, esperábamos un América como nos salió, ofensivo. Si nos vamos a defender bien podemos jugar en la contra y hacerle daño. No retrocedimos, América nos atacaba y os daba espacio y salíamos en velocidad".



Del 4-1 al 4-3: "Son unos 10 minutos que cometimos errores, no que América nos superó. Dos errores. Tengo dos laterales y Quiñones controla y tira el centro y la mete Suárez. Hubo error de marca. Y el otro es un mal rechazo y es un golazo. Pero esos minutos no me sacan de la cabeza el resto muy bueno que jugó el equipo. Ganamos bien a pesar del 4-3".



Plan partidos: "A todos los equipos les cuesta cuando bajan al nivel el mar volver a la altura. Tenemos u partido muy importante contra América MG. Creo que somos el equipo que más partidos ha jugado. No tenemos lesionados de contracturas o tirones. Los que han entrado han respondido".



Óscar Cortés: "No es que Gamero tenga la última palabra, no soy el dueño de Millonarios, pero hay que mirar el anhelo del jugador y el patrimonio de la institución. El que puede decidir es el jugador. Queremos que le vaya bien a la Selección y debe llevar a los mejores, y Óscar lo es. Si me opongo Colombia me cae encima. Y si lo dejo ir, la hinchada de Millonarios cree que no pienso en Millonarios. Que decida el jugador".



Cancha de El Campín: "Para lo que vimos, hoy la cancha está mejor. Pero esta cancha es mucho mejor. No está al cien por ciento.. Todo el país ve que la cancha se está dañando. Millonarios se queja pero esto depende del ente, que entienda que la cancha es para el fútbol".



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

