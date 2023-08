Millonarios despegó este lunes en la Liga al conseguir su primera victoria del campeonato, al vencer 1-0 a Deportes Tolima, con gol de Leonardo Castro.

El equipo azul no jugó su mejor partido pero hizo lo suficiente para encontrar el gol y administrar la ventaja.

Palabras de Gamero

En rueda de prensa, el técnico Alberto Gamero analizó el triunfo embaiador, pero lamentó la lesión de Elvis Perlaza, quien tuvo que ser reemplazado.



Análisis: "Habíamos hecho una planificación de partido con otra estructura. un 10 y un delantero y nos dimos cuenta que el partido de iba a enredar, con mucha falta. El partido se enredó para ambos. Tuvimos a Beckham y Paredes para ayudar a defender a los laterales. En general, fue un partido enredado. Ellos vinieron a proponer. No fue un partido vistoso pero sí bueno".



Triunfo: "Estoy incluido en los partidos que Millonarios no le ganaba a Tolima, mucho tiempo. Le tengo aprecio a Tolima. Fue un partido duro. Clásico no es, pero es un partido bravo. Hicimos desgaste grande para ganar el partido. Dos dignos rivales".



Juan Pablo Vargas: "Los tiempos de Dios son perfectos, no se le dio pero vienen cosas importantes. Está feliz, contento. Todos quieren ir al exterior, pero va a seguir trabajando feliz".



Hinchada: "Son jóvenes, tememos responsabilidad, esta hinchada tiene que acostumbrarse a ver a estos jugadores que van a cometer errores, pero nos darán alegrías. Hay que tener mesura".



Perlaza y Paredes: "Perlaza tiene trauma en la cara interna de la rodilla, esperar que desinflame y valoración a ver cómo sigue... Paredes, un calambre".



DEPORTES

Más noticias de deportes