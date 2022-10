Alberto Gamero intenta mantener la tranquilidad luego de los últimos malos resultados de Millonarios, como la derrota de este sábado contra La equidad, 1-0.

Análisis del DT

Gamero analizó en rueda de prensa este resultado adverso. Asegura que está tranquilo porque su equipo no ha sido inferior.



Bache: "Hemos jugado los últimos 3 partidos con 3 grandes equipos, pero esto no me muestra que el grupo venga en curva descendente. Hoy propusimos, intentamos, buscamos y encontramos un rival que se defendió bien, y con sus argumentos hizo cosas buenas con juego directo, lo controlamos y en un descuido nos hacen el gol... Por perder no voy a criticar a mis jugadores".



¿Preocupado?: "No hay preocupación. A nosotros hoy no nos superaron. No fuimos inferiores, tampoco contra América. A veces no ganar no quiere decir que el rendimiento es malo. Hoy no jugamos mal, nos descuidamos y nos ganaron. Si voy a preocuparme con 28 puntos, faltando 6 partidos, con modificaciones de nómina... Yo preocupado no estoy. Hoy nos caen por perder dos partidos y seguimos de primeros. Si no estuviera en los 8 sí estaría preocupado. Nos faltan 3 para clasificar. Tengo la tranquilidad para segur mejorando".

Facebook Twitter Linkedin

La Equidad vs. Millonarios. Foto: Sergio Acero

Clásico: "Contra Santa Fe quizá un rival más abierto, con más espacio, pensamos en eso. Pensar en trabajar más la parte ofensiva, tomar las decisiones acertadas. Nos llegan una o dos veces, nos llegan poco".



Mejorar: "Por momentos hacemos posesión y o finalizamos, Tenemos que mirar cómo estamos fijando o parándose los extremos. El error es que en el tercio ofensivo no fuimos claros. Nos hace falta hacer más goles. Lo vamos a hacer".



Incómodo: "¿Hoy no tuvimos opción de gol? No estoy preocupado. ¿Cómo me preocupo si yo entro a que el equipo juegue bien?, eso busco. Me preocuparía si no creáramos opciones y nos crearan. No estamos felices, pero a mi grupo no le voy a armar un caos hoy por 2 o 3 partidos sin opciones de gol. Pero llevo 28 puntos y me faltan 3 para clasificar. Sí estoy incómodo, y piedro por no definir".



Andrés Gómez: "Hoy tuvimos mas llegada por la izquierda que por la derecha. Tiramos mucho centro. Con Ruiz es diferente. Hay que buscar equilibrio para atacar por las dos bandas".



DEPORTES

Más noticias de deportes