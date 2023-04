Millonarios logró un importante punto de visitante contra Huila, este martes en la fecha 13 de la Liga, con igualdad 1.1 en el estadio Plazas Alcid.



Al final del partido, el técnico Alberto Gamero analizó la presentación del equipo bogotano. Quedó inconforme con algunos aspectos, pero en general le gustó su equipo. Sin embargo, se incomodó cuando fue preguntado por si había subestimado a Huila al no llevar a Castro, y no poner de titular a Mackalister Silva.

Análisis de Gamero

Millonarios vs. Huila. Foto: Dimayor

Balance: "El equipo no fue vistoso, encontramos un buen rival, no tuvimos el partido de otras veces, hicimos posesión que no terminaba en ataques. Las pocas que nos llegaron controlamos bien, a excepción del gol".



Opciones: "Es de los partidos que menos opciones creamos, no nos mortifica no crear, hoy somos de los equipos con más goles. Tenemos que ser más contundentes.



Cambios: "Con Silva y Larry el rival ya tenia desgaste y ellos pudieron tener el balón. La orden fue poner orden y coger el balón".



Segundo tiempo: "El primer tiempo fue de control, nos equivocamos en el gol y nos filtran un balón casi desde mitad. Tuvieron otra. Pero el equipo tenía posesión marcábamos bien. Les pedí en el segundo atención en repliegues y bolas a la espalda".



¿Menospreció a Huila?: "Subestimar a Huila en ningún momento. Castro tiene tobillo inflamado. Asprilla jugó el clásico. Vega ha sido el capitán. Quería darle mas profundidad por la banda y decidí sacar a Silva... Hace 3 días jugamos, domingo lunes y martes aquí. Hay cosas que no se ven, nos ponemos que es que los jugadores ganan plata, sí pero son seres humanos que se cansan también. Opto por darles posibilidades a otros, pero los traigo, el único que no vino fue Castro. No va al caso...".



El empate: "El punto es favorable, es bueno, nos ayuda para seguir peleando los primeros lugares":



DEPORTES

