Millonarios entró en zona de alerta, producto de su nueva derrota en la Liga, esta vez contra Deportes Tolima en Ibagué, 1-0.

El técnico Alberto Gamero asegura que tiene la confianza en la clasificación, aprovechando que le quedan dos partidos.

Palabras de Gamero

Análisis: "Por momentos llegamos, y no pudimos concretar y cuando menos pensábamos, en pelota quieta nos ganan. Esta ha sido la monotonía de los últimos partidos de Millonarios. Llega y llega y nada. Si ya no estamos como favoritos para entrar, dependemos de nosotros y vamos a luchar hasta lo último".



¿Cómo está?: " ....Primero cabizbajo no estoy. Tenemos dos partidos, dependemos de nosotros. Segundo, este partido, el pasado, yo pregunto, ¿fuimos superados? El problema no es futbolístico, hoy no era para perder, intentamos jugar. En todos los partidos creamos. Tolima nos llegó una o dos veces. Nosotros llegamos cinco, diez veces y no hacemos gol. Hay que trabajar la ansiedad. Vean la de Pereira, la malogramos. El tiro libre de Ruiz... Por eso preguntamos qué está pasando. En el grupo no hay rencillas ni problemas. Hay amistad. Estamos en esta bache que nos cogió. Vamos a hacer el esfuerzo para clasificar y pelear la Copa.



Lo mental: "Tenemos un psicólogo que habla con los jugadores individualmente y una persona importante en el fútbol colombiano que nos da charlas. Estuvieras preocupado si la cosa no anda. Van a decir que en todas las ruedas de prensa digo lo mismo, pero tengo que decirlo: no la metemos. Nos equivocamos en el gol, sí. Una marca de Cataño que no era".



El plan: "El primer tiempo fue bien manejado y controlado. Tenemos jugadores que tienen que afrontar la responsabilidad. Queríamos que los do extremos remataran el partido con buena parte física. Entraron bien. No regalé 45 minutos".



Presión: "Hay que cambiar la confianza. Que metamos el gol. La idea es buena. Ojalá el miércoles podamos definir. Tengo confianza en el equipo. En el camerino hablaron, no bajos a bajar los brazos, vamos por la clasificación. No es presión, nosotros queremos clasificar".





