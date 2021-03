Gamero aún no se preocupa: 'Esto no es para volverse loco'

Alberto Gamero analizó la nueva derrota que sufrió Millonarios, esta vez contra Jaguares, 0-2 en Bogotá, en la fecha 10 de la Liga. Tuvo malestar por las fallas defensivas, aunque, dice, está tranquilo por la elaboración de juego.

En la rueda de prensa posterior el juego, el DT analizó la caída, el desempeño de su equipo, y el momento que vive Millonarios, que está afuera de los ocho.



Mal momento y bajas: "Nos ha faltado hacer gol. Este equipo llega, crea, es de esos partidos que uno dice '¿qué paso?', Jaguares nos llega dos veces y anota dos veces, y nosotros llegamos y no hacemos ninguno, esto no es para volverse loco, el equipo hizo cosas buenas, como también los errores en los dos goles. Nunca bajamos los brazos, no perdimos la idea, terminamos con Valencia de extremo, Chicho por dentro y Ruiz por la derecha, y no se quitaron espacios. Cada cual tenía una obligación. No hubo desespero. Queda una lección: no nos podemos equivocar tanto atrás. Con 13 puntos y 8 partidos, estamos en la pelea".



Ataque: "No vi al equipo pelotear. Un equipo como Jaguares se replegó, al bloque medio-bajo, a soportar, no había espacio para triangular sino para abrir bien la cancha y tirar buenos centros, Así llegamos. Es para analizar con cabeza fría y corregir errores en la parte defensiva, pero en la ofensiva tuvimos. El balón no quiso entrar".



Derrota: "No voy a cambiar la idea que tengo del partido. Es de seguir corrigiendo, es inaudito que nos lleguen dos veces y nos hagan dos goles. Tuvimos opciones y malogramos. No definimos bien. Hicimos cosas buenas".



