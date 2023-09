Millonarios no tiene buenos resultados en el campeonato del fútbol colombiano del segundo semestre y este jueves se filtró la información de que el técnico, Alberto Gamero, no iba más.

El DT no ha renovado, eso ya se sabe, por eso el bombazo de que Gamero podría empacar maletas e irse sonada a verdad.

Sorpresa



Lo que se supo es que Gamero iría al Zaragoza, que es de los mismos dueños de Millonarios y del Lens de Francia, pero eso no es verdad, según el club.



EL TIEMPO habló con el presidente azul, Enrique Camacho, quien fue enfático en negar la información.



“Nada de eso es cierto. Por lo menos el Zaragoza no me ha informado eso y se sabe que también son los máximos accionistas de Millonarios”, dijo Camacho.



También se aseguró que el club bogotano tenía en la carpeta a Alejandro Restrepo, el técnico del Deportivo Pereira.



“No he hablado con Alejandro Restrepo. Nada es cierto y es una especulación. Y si fuera cierto, pues soy l primer sorprendido, pero no es así”, sentenció el Presidente.

