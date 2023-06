Alberto Gamero juntó las manos, no lo podía creer. El penalti de Larry Vásquez fue adentro, el estadio se movía y él daba gracias al cielo porque al fin se le daba su sufrida estrella con Millonarios.



Gamero ha peleado mucho por esta estrella, la ha sufrido, la ha luchado, ha tenido decepciones, golpes muy duros, pero al fin tiene su premio: el premio a un proceso, el premio a su perseverancia como DT de Millos.

Gamero y Millos

Alberto Gamero empezó su historia como DT de Millonarios en 2020, cuando asumió en el cargo, con la idea de construir un proyecto a largo plazo, promover jugadores de la cantera y salir campeón de la Liga.

Su primer año no fue bueno, no logró la estrella en la temporada de la pandemia, la de un único campeonato en el año, y terminó décimo. Jugó la liguilla de equipos eliminados y esa la ganó, pero perdió el repechaje contra el Cali por cupo a la Copa Sudamericana.



El 2021 Gamero fue ratificado en el cargo, y ese año empezó a dar frutos. El equipo se clasificó a la final de la Liga del primer semestre, pero no la pudo ganar, la perdió en la serie contra Deportes Tolima.

En el segundo semestre quedaría fuera de la final tras quedar eliminado del cuadrangular semifinal. En cuanto a la Copa Colombia se consagra campeón tras derrotar al Junior de Barranquilla.



En este periodo de dos años Gamero logró promover jugadores de la cantera que se consolidaron en el primer equipo.



Millonarios fue adquiriendo una identidad, al ritmo de Gamero.



En el 2022, el DT se mantuvo en el cargo y pese a que Millonarios ritmó forma y era favorito, no clasificó a la final en ninguno de los dos torneos del año.

En el 2023. Gamero soñaba con la estrella, no se le podía escapar de nuevo, y con estadio repleto y en una dramática final, Gamero por fin pudo gritar campeón.



"Esto es inolvidable...", dijo al final, emocionado, sin palabras, camino a recibir el trofeo por el que tanto luchó.





DEPORTES

