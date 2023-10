Alberto Gamero: el hito que marcará en el partido Alianza Petrolera vs. Millonarios

Millonarios buscará este jueves (8:30 p. m., con señal de Win Sports +) el paso a la semifinal de la Copa Colombia, al defender la ventaja de dos goles que logró en el partido de ida contra Alianza Petrolera, la semana pasada.

Y este encuentro, además del valor especial que tiene en lo deportivo, tiene un significado especial para el técnico del equipo, Alberto Gamero.

El entrenador samario dirigirá este jueves su partido número mil en el fútbol profesional, en una carrera que comenzó en 2003, en la primera B, con el desaparecido Chía Fútbol Club. El dato lo recopiló el estadígrafo Carlos Forero.



Gamero pasó posteriormente por el Bogotá FC, también en la B, para luego dar el salto a la primera división: fue técnico del Boyacá Chicó, Itagüí (hoy Águilas Doradas), Deportes Tolima, Junior y Millonarios. La cifra de mil juegos incluye los torneos internacionales.

Alberto Gamero (centro), como DT del Boyacá Chicó, en 2006. Foto: Archivo EL TIEMPO

El samario ha conseguido cinco títulos en su carrera: tres de Liga (con Boyacá Chicó en 2008-I, Deportes Tolima en 2018-I y Millonarios en 2023-I), y dos de Copa Colombia (con Tolima en 2014 y Millonarios en 2022).

Alberto Gamero, el día que ganó la tercera estrella del Tolima, en 2018. Foto: Luis Eduardo Noriega. Efe

Así alista Gamero el partido contra Alianza Petrolera



Gamero acaba de renovar contrato con Millonarios hasta 2026. Ya pasó de los 200 partidos. Ahora se enfoca en retener los dos títulos que el equipo ostenta actualmente. El DT reconoció que tenía ofertas, pero que prefirió quedarse en Bogotá.



“Yo siempre les decía (a los directivos) que yo no tenía desespero y que tampoco ellos se desesperaran si querían que me quedara. Propuestas sí había, pero en ningún momento se me dio por parar esto y mirar las propuestas”, dijo Gamero al VBar, de Caracol Radio.



Alianza Petrolera sorprendió al poner suplentes en la ida, pensando en pelear el cupo a los ocho en la Liga y en alejarse del descenso por este año, pero seguramente hoy apelará a su grupo principal.



