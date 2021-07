Alberto Gamero: 'Fue un partido bueno, no redondo, pero bueno'

Millonarios trata de dejar atrás la derrota en la final contra el Tolima y recuperar las virtudes que lo llevaron hasta esta instancia. El técnico Alberto Gamero quedó conforme tras la victoria 1-3 contra Deportivo Pasto. Estas fueron sus principales frases en la rueda de prensa.

La dedicatoria a Jhon Mario Ramírez. “La última vez, en la última rueda de prensa, le deseaba a Jhon Mario que se recuperara. Se nos fue y este triunfo se lo dedico a él, a su familia. Era una persona que a pesar de que estaba en otros equipos, siempre estaba pendiente de Milllonarios. Se lo dedico a su familia, a Mateo, a su esposa. Él desde el cielo nos está guiando”.



El partido. “Fue un partido bueno, no redondo, pero bueno. Creo que de lo que traíamos no nos separamos mucho, hay un modelo, una estructura de acuerdo con lo que veníamos haciendo, Mojica por Arango y Román que volvió a la titular. Veo que no han perdido mucho. Sé que cometimos errores, pero le ganamos a un rival fuerte, intentó atacar y nos empató. Hicimos cosas buenas y vamos a seguir mejorando”.



El regreso de los lesionados. “Creo que no se notó. Hicimos una práctica de fútbol la semana pasada y vi que el equipo no había perdido mucho. Vargas me hizo fútbol y Román también, los vi bastante bien y lo ratificaron ahora. Vargas es un central tipo exportación, de buena calidad, con buen complemento de Llinás, creo que no han perdido fútbol”.



El ataque. “Me deja tranquilo porque vinimos a proponer. No es fácil venir a esta plaza a hacer lo que hizo Millonarios, 95 minutos de presión alta y con posesión cuando llegamos a zona 2. Se hizo un buen trabajo, lo que veníamos planificando, esto recién comienza, vamos a corregir y a potencializar lo bueno”.



Las claves del triunfo. “La clave fue la jerarquía y la personalidad que tuvo el equipo. No es fácil hacer la presión que se hizo, tener posesión, circular el balón, no teníamos desespero. El balón pasó muchas veces por Vargas y Llinás, si se dieron cuenta nos paramos casi en mitad de cancha, en zona 2, a hacer posesión, dando espacios atrás. Los muchachos se mentalizaron en proponer”.



¿Se va Cristian Arango? “No tengo ninguna información de Chicho, a primera hora tiene cita en la embajada para la visa y no puede faltar. El miércoles jugaremos y veremos si está o no está”.



El trabajo del equipo. “Hubo errores. Nos equivocamos en unas cosas, en unos triángulos, pero tuvimos muchas virtudes, de una estructura que ya manejamos hace año y medio, ya hoy es mucho más sólida. Cuando tenemos el inicio de juego ya sabemos cómo lo hacemos, cuando los mediocentros no están en posición no están en la misma altura y en defensa no están a la misma altura, es un trabajo mecanizado. Estamos esperando que el equipo sincronice un 100 por ciento, vamos dándole trabajos al equipo para que se sientan cómodos”.



El regreso de Román. “Desde el primer día que me dijeron que Román podía entrenar fue una alegría. Cuando vine aquí me di cuenta de la clase de gente que es, no de jugador, de gente. Esa felicidad que él tiene es grande, como la tenemos nosotros. En 15 días que estuvo con nosotros recordó lo que venía haciendo: creo que tuvo dos remates al arco, sabe cuándo tira centro, cuándo va por dentro, por fuera. Es un jugador muy inteligente y Dios quiera que el día de mañana tenga la posibilidad de volver a ser visto en la Selección Colombia”.



Perlaza, con perfil cambiado. “Me parece que Perlaza, por la banda izquierda, le da más fútbol al equipo: cuando jugó ahí fue el de más asistencias, hoy (domingo) puso un gol. Cuando ataca, ataca bien, y cuando defiende, defiende bien. Cuando jugaban él y Román tenía los dos laterales ideales para hacer lo que quiero. También tenemos a Bertel, a Banguero y a Rosales, pero esto es lo que vemos en los entrenamientos y me parece que Perlaza hizo un excelente partido en la ofensiva y en la defensiva”.



