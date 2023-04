Alberto Gamero está en la historia grande de Millonarios. Fue campeón como jugador en 1988 y el año pasado le dio al club un título en la Copa Colombia, al vencer en la final al junior de Barranquilla.

Gamero tiene una meta pendiente con Millos y es darle un título de Liga. Ya llegó a una final, en 2021-I, pero perdió con el Tolima. Hoy está cerca de la punta: es segundo con 26 puntos, dos menos que Águilas Doradas, pero con dos partidos pendientes.



Sin embargo, Gamero tiene otro equipo muy, pero muy metido en su corazón, y es el Unión Magdalena. Allí comenzó su carrera profesional, el 12 de junio de 1983, en un partido contra Santa Fe en Santa Marta, su tierra natal.

Unión Magdalena de 1984 Miguel A. Gasparoni, Alberto Gamero, Radamel García, Víctor González Scott, Juan M. Tutino y Oswaldo Redondo.



Abajo: Javier Solarte, Eduardo Villarete, Guillermo Serrano, Víctor Ephanor y Mario Bianchini. pic.twitter.com/gUTXhJxwOg — Joel Datos (@JoelDatos) February 28, 2023



Con 331 partidos jugados en dos etapas (1983-1987 y 1995-1997), Gamero es el segundo jugador con más encuentros en el club, detrás de Aurelio Palacios, histórico futbolista del Unión e integrante del único equipo campeón de Liga, en 1968.

El homenaje del Unión a sus figuras, en el que no estuvo Gamero

El viernes, Unión Magdalena celebró sus 70 años de vida y en la celebración fueron homenajeados varios jugadores históricos del club, encabezados, cómo no, por Carlos 'El Pibe' Valderrama.



También estuvieron integrantes del campeón de 1968 y del equipo que estuvo muy cerca de coronarse en 1979, encabezado por Didí Valderrama y por el actual DT del equipo, el argentino Claudio Sergio Rodríguez.

con mis hermanos cumpliendo 70 años el club q nos vio nacer union magdalena pic.twitter.com/O16qu1I3Bh — claudio rodriguez (@ClaudioelMono) April 22, 2023

Tras el empate entre Unión y Millonarios, este domingo, Gamero se lamentó por no haber recibido ningún homenaje de parte del club, a pesar de ser el segundo futbolista con más partidos.



"Me dolió no ser homenajeado en el Unión Magdalena porque soy el segundo jugador con más partidos, el primero es Aurelio Palacio, el segundo soy yo con 331 juegos , me dolió eso2, dijo Gamero.

“Me dolió no ser homenajeado en el UniónMagdalena porque soy el segundo jugador con más partidos (321)…”

Fueron las palabras de Alberto Gamero en rueda de prensa post partido.

Cómo se les olvidó hacerle la mención a este hombre que quiere al equipo de Santa Marta como ninguno. pic.twitter.com/zhjUuv1osx — IsauroRodríguez⚽🎙📻 (@IsaRodriguez91) April 24, 2023

"Eso no me va a quitar el amor que tengo por este equipo. Unión es de nuestra tierra y lo voy a seguir queriendo hasta cuando esté vivo”, agregó Gamero.



DEPORTES

Más noticias de Deportes